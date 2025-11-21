「＃うちの会社最高」年商6億円・過去最高売上、シャンパン片手に社員と祝杯をあげた成長企業…わずか半年後、潰れかけたワケ。原因は「54歳社長」の愚行【黒字倒産の恐怖】

「儲かっている」はずなのに「現金がない」。 経営者にとって最も恐ろしいこの“黒字倒産”の犯人は、多くの場合、資産として計上されているはずの「自社ビル」です。本記事では、佐久間社長（仮名）の事例とともに、黒字倒産の恐怖について、資産形成・経営アドバイザーの萩原峻大氏が解説します。※本記事で紹介する事例は、実際にあった出来事を基にしていますが、個別事案が特定されないようプライバシーに配慮し、登場人物や具体的な状況に一部変更を加えて再構成したものです。

「社員のため」に買った“3億円自社ビル”

「社員のためを思って決断しただけなんです」

佐久間社長（仮名／54歳）は、都内で年商6億円規模の広告会社を経営しています。創業から13年、右肩上がりの成長を続け、ともに働く仲間も増えました。売上は過去最高を記録。

「そろそろ自社ビルを持ってもいいころだ」と考えたのは、そんなタイミングでした。「会議室が狭くてお客様を呼べない」「作業スペースが足りない」──そんな社員たちの声も後押しに。社長として、頑張ってくれている社員のため、もっといい環境を整えてあげたいという思いが募ります。

数ヵ月後、築浅のオフィスビルの購入契約を結びました。総額3億円。ローンを組み、社員の希望を反映した“理想のオフィス”が完成したのです。

移転当日。新しいオフィスに足を踏み入れた社員たちは歓声を上げ、SNSには「＃新オフィスが神」「＃うちの会社最高」という投稿が並びました。その光景をみながら、佐久間社長も「これで社員も会社も、さらに前進できる」と信じて疑いませんでした。

拍手喝采のオフィスで始まった静かな崩壊

新オフィスのお披露目パーティーの日。佐久間社長は、シャンパンを片手に社員たちに囲まれていました。

壁一面のガラス越しに夕日が差し込み、輝くフロアには「最高ですね！」という声が飛び交います。照明のきらめきと笑い声に包まれながら、社長は思わず頬をゆるめました。

──その瞬間までは、すべてが順調にみえたのです。

経理部長に告げられた現実

しかし数ヵ月後。経理部長が青ざめた顔で告げます。

「社長、今月の資金繰り、もう限界です」

報告書をみた社長の胸にざわめきが走ります。ページの隅に並ぶ赤い数字――。

原因は単純でした。賃料がなくなった代わりに発生したローン返済、固定資産税、修繕積立金。さらに「社員のため」と導入した高級コーヒーメーカーやカフェラウンジ、最新のオフィスチェア。理想のオフィスは、まるで金食い虫のようにキャッシュを飲み込んでいました。

「一時的な出費だ」と自分に言い聞かせても、現金残高は静かに減り続けます。社員の笑顔が増えるほど、口座の数字は減っていきました。

それからさらに3ヵ月後。営業部の若手が無邪気に聞きます。

「社長、今期もボーナス出ますよね？」

その言葉を聞いた瞬間、胸の奥に冷たいものが落ちるのを感じました。“社員のため”のつもりが、社員の未来を壊しかけていたのです。

黒字でも潰れる!? “みえない赤字”が会社を飲み込む瞬間

売上は右肩上がり。帳簿の上では順風満帆です。しかし、通帳の数字はなぜか減っていく――。これが、経営者が最も気づきにくい“みえない赤字”の始まりです。

ローン返済や固定資産税、光熱費、備品、そして新設備。固定費が積み重なり、オフィスの頭金によって手元の現金が枯渇。例年なら運転資金を借りられる時期に、銀行からは「自社ビル購入で借入枠が多いため、追加融資は難しい」と告げられます。

黒字だからこそ税金の支払いは待ってくれません。手元に現金がないのに、納税の期日だけは迫ってきます。まるで、どこかで蛇口が開きっぱなしになっているようです。

「まさか、儲かってるのに潰れそうになるなんて……」

利益は帳簿上の数字にすぎません。実際に会社を動かす「現金」の流れが止まった瞬間、どんな立派な自社ビルも、ただの重荷になるのです。

「社員のため」「安定のため」“善意”が会社を崩壊させるとき

経営者は皆、「社員を守りたい」「安定をつくりたい」と願っています。しかし、その“善意”が、いつのまにか判断を狂わせることがあります。

1．社員のために

頑張る姿をみていると、冷静な数字の判断が後回しになる。

2．所有していれば安心

ビルや車、設備を持つことで“安定している”と錯覚する。

3．節税になるなら得だろう

短期的な安心を選び、本質的な利益を見失う。

どれも間違いではありません。ですが、この3つが重なったとき、会社は“キャッシュを生まない体質”に変わっていくのです。佐久間社長は「俺が守りたかったのは“社員”じゃなく、“社員によくみられる自分”だったのかもしれない」と振り返ります。

「守る」から「動かす」へ…会社を再生させた逆転劇

資金繰りの限界がみえたとき、 佐久間社長が最初に選んだのは“撤退”ではなく“再生”でした。築浅で設備も整ったオフィスビル。市場価値は高かったものの、ローンの残債を引くと赤字。ですが、彼は「このビルにこだわっていたら、社員を守れない」と、迷わず自社ビルを売却し、オフィスを賃貸へ切り替えました。

それだけで、毎月の固定費が劇的に軽くなりました。浮いた資金を広告と採用に投じると、翌年の経常利益は1.3倍に。会社は、再び動き出したのです。

筆者が多くの経営者と向き合って感じるのは、「守る経営」ほど脆い構造はないということ。会社を強くみせようとするほど資産は動かなくなり、「社員のため」「安定のため」という善意が、いつのまにか会社の自由を奪っていきます。

不動産は、持つものではなく、使いこなすもの。経営者がみるべきは、資産の量ではなく、その“流れ”です。資産を動かすことは、リスクではありません。それは、会社に新しい選択肢を生み出す行為です。

最終的に会社を救うのは、仕組みでも資産でもありません。それを動かす意思と行動です。

「実行できる戦略こそが価値を持つ」

それは、どんな時代を生きる経営者にも共通する“答え”なのかもしれません。

