Bowers & Wilkins Px8

Amazonは21日、「Amazon ブラックフライデー」の先行セールを開始。Bowers & Wilkinsのワイヤレスヘッドフォン「Px8」や「Px7 S2e」、完全ワイヤレスイヤフォン「Pi8」「Pi6」などがセール価格になっている。21日9時に編集部が確認したところ、Px8が通常79,200円のところ33.8% OFFの52,470円、Px7 S2eが通常44,550円のところ24% OFFの33,858円、Pi8が通常65,340円のところ25.2% OFFの48,906円、Pi6が通常40,590円のところ33.9% OFFの26,829円となっている。

そのほか、マランツのアンプ内蔵ネットワークプレーヤー「MODEL M1」や、AVアンプ「CINEMA 70s」、デノンのCDプレーヤーもセール価格になっている。

※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください