KEITAMARUYAMAのクッキー缶に新作登場♡ホリデー限定の華やかな贈り物

ホリデーシーズンに心ときめくギフトを探している方にぴったりのニュースが届きました。KEITAMARUYAMAの“OMOTASE”PROJECTより、人気の「CHATNOIR」柄クッキー缶に、待望のハーフサイズが初登場します。さらに、毎年リクエストの多い「CHATNOIR」「CIRCUS」の通常サイズ2種も限定復刻。ブランドのアーカイヴ柄と料理家・渡辺千尋さん監修のこだわりクッキーが詰まった、贈る人も受け取る人も笑顔になるホリデー限定コレクションです♡

新作は贈りやすいハーフサイズ



今回の新作「詰合せクッキー缶HALF（CHATNOIR）」は、より手に取りやすいサイズ感が魅力。

価格は2,970円(税込)、内容量は2種15個入りで、サブレ・ショコラ10個とサブレ・オ・ゼピス5個をアソートしています。

草木の中に潜む黒猫を描いたアーカイヴ柄のホリデー限定パッケージに、愛らしい猫型クッキーを詰め込んだ特別なデザイン缶は、手土産やプチギフトにもぴったり。

コレクションとして集めたくなる可愛らしさもポイントです♪

人気2種「CHAT NOIR」「CIRCUS」も復刻



詰合せクッキー缶（CHAT NOIR）

詰合せクッキー缶（CIRCUS）

毎年人気を集める通常サイズの「CHATNOIR」「CIRCUS」が、ホリデー限定で再販売されます。

どちらも価格は4,860円(税込)、内容量は7種40個入りで、サブレ・オ・ゼピス、ブール・ド・ネージュ、ディアマン・ヴァニーユ、サブレ・ヴィエノワ・ショコラ、サブレ・ナチュー、サブレ・ショコラ、サブレ・オ・ブールと、彩り豊かなクッキーが詰まった贅沢なセットです。

「CHATNOIR」はロマンティックな黒猫柄、「CIRCUS」は賑やかなホリデームード漂う華やかなアーカイヴ柄が印象的。ギフトにも自分用にも選びたくなるラインナップです。

発売日・取扱店舗もチェック



KEITAMARUYAMAONLINESTOREでは11月22日（土）12:00より予約販売を開始し、発送は12月3日（水）から順次スタート。直営店での発売は12月3日（水）からで、南青山と神戸の2店舗にて取り扱われます。

また、三越伊勢丹オンラインストアや婦人画報のお取り寄せ、高島屋各店などでも販売され、店舗によって販売日が異なる場合があります。

期間限定イベントスペースでの展開もあり、ホリデーシーズンならではの華やかなショッピング体験が楽しめます。

心躍るホリデーギフトで笑顔を届けて♡



今年のホリデーシーズンは、見た目も味わいも華やかなKEITAMARUYAMAのクッキー缶で特別な贈り物をしてみませんか。

新作ハーフサイズから復刻デザインまで揃う3種のラインナップは、どれも贈る相手を思わず笑顔にしてくれるアイテムばかり。

アーカイヴ柄を纏ったデザイン缶は、食べ終わった後も小物入れとして楽しめるのも嬉しいポイントです♡

数量限定のため、気になる方は早めのチェックがおすすめ。自分へのご褒美にもぴったりのコレクションです。