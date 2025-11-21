高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。

【写真】ヘブンは真剣な表情でトキに…

11月21日第40回の最後に、第9週「スキップ、ト、ウグイス。」の予告が放送され、話題になっています。

＊以下第40回のネタバレと次週予告の内容を含みます。

＜第40回あらすじ＞

スキップをマスターしようと、錦織（吉沢亮さん）はこっそり練習中。

しかし、生徒の小谷（下川恭平さん）、正木（日高由起刀さん）、弟の丈（杉田雷麟さん）、そしてヘブン（トミー・バストウさん）にバレてしまう。

ひょんなことから、スキップの発祥はヘブンが生まれたアメリカのものではないかと話になるが、ヘブンはアメリカ生まれではなかった。

錦織たちにトキも交えた、ヘブンのことを知るための大クイズ大会が始まる。

＜ドラマで流れた予告＞

江藤安宗県知事（佐野史郎さん）の娘、リヨ（北香那さん）がトキと話している。

「私のライバルなのかしら？」と話すリヨ。

蛇と蛙が会話している。

「え、何？ライバル登場？」

「あっ」「あああ」

場面が変わり、勘右衛門が驚いた表情をしている。

長屋の近くで、トキと話す勘右衛門。そばには女性がいる。

「恋をするのに年齢は関係ございません」とリヨの声が重なる。

「シツコイ！」と怒るヘブン

ヘブンの家。ヘブンが振り向くとそこには、トキと錦織がいいる。

「シツコイ！」と怒るヘブン。

場面が変わり、リヨの手を取って階段を上るヘブン。

トキはイライラした表情で、柱を手で叩く。相撲力士の動作「てっぽう」だ。

再び、蛇と蛙が会話している。

「たまらないこういう展開！」

「私も好き！」

ーーーーー

朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。

脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。ドラマの語り手で、トキとヘブンの日常を見守る蛇と蛙の声を、阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子さんと木村美穂さんが担当しています。