エジプト出身のタレント、フィフィが21日までにX（旧ツイッター）を更新。高市早苗首相の台湾有事に関する国会答弁をめぐる騒動について私見を述べた。

「あーあ、高市がやっちゃった…じゃないんだよ、反日国家にも関わらず、これまで中国に媚びへつらってやってきた政権のツケが回ってきただけなんだよ」と指摘。別の投稿で「これまでを軌道修正して、まともな日本、強い日本、自立した日本になる事を心底嫌う方々がいますが、日本の皆さん、そんなのに負けないで下さい、今が踏ん張りどころですよ！」と発破をかけた。

高市氏は7日、「台湾有事」について、安全保障関連法の規定において集団的自衛権行使が可能となる「存立危機事態」に該当するかを聞かれ、「武力の行使も伴うものであれば『存立危機事態』になり得るケースだと考える」などと答弁した。これを受け、中国の薛剣（せつけん）駐大阪総領事が「勝手に突っ込んできたその汚い首は一瞬の躊躇もなく斬ってやるしかない。覚悟ができているのか」とSNSに投稿（既に削除済み）したことが問題化。さらに、中国の外務次官が日本の駐中国大使に、また日本の外務省が中国の駐日大使に、それぞれ抗議したなどと伝えられているなど、波紋が広がっている。