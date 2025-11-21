「大丈夫ですか」インフルエンサー、「基本感覚ない」衝撃ショットに心配の声。「原因不明なのつらいね」
インフルエンサーやマルチクリエイターとして活動する留守番ノノカさんは11月19日、自身のX（旧Twitter）を更新。衝撃ショットを公開し、ファンから心配の声が寄せられています。
【写真】原因不明の衝撃ショット
「え？アレルギー的な？」ノノカさんは「ヴァネパルこの後これになったからリベンジしに行くわ」とつづり、1枚の写真を投稿。自撮りショットですが、目が大きく腫れているように見えます。ノノカさんは、この投稿に続けて「よく言われるので書いておくとクインケ浮腫だと思います！」と説明。アレルギー検査も行ったそうですが、原因がはっきりとは分からないそうです。
ファンからは「大丈夫ですか」「痛そう！！」「え？アレルギー的な？」「しなこちゃんもなってたような。。」「原因不明なのつらいね」などの声が寄せられました。
「これちなみに痛くはない」さらに、投稿を引用し「これちなみに痛くはない、ちょっと痒い、基本感覚ない」と明かしたノノカさん。痛みがないとはいえ、突然大きく腫れるのは心配です。原因が早く判明することを願いたいですね。(文:堀井 ユウ)
