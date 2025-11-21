“キキ＆ララ”の当りくじが超かわいい！ レトロなデザインのテーブルやバッグを展開
サンリオの人気キャラクター“リトルツインスターズ（キキ＆ララ）”を題材にした「キキ＆ララ当りくじ」が、11月22日（土）から、全国の「ローソン」や「サンリオショップ」などで順次発売される。
【写真】懐かしくてかわいい！ テーブルやバッグなど景品一覧
■リトルツインスターズ50周年
今回リトルツインスターズ50周年で発売される「キキ＆ララ当りくじ」は、懐かしくてかわいいアイテムがそろう、全10等級＋ラストスペシャル賞から成るハズレなしのキャラクターくじ。
ラインナップには、キキ＆ララとレトロなデザインをあしらった1等の「テーブル」や2等の「ティーポット」、3等の「バッグ」といった、日常使いできるアイテムが並ぶ。
また、4等の「マグカップ」や5等の「ミラー＆コーム」などが展開されるほか、最後の1個を引くと手に入るラストスペシャル賞には「カーテンホルダー」が提供される。
