ラストスペシャル賞「カーテンホルダー」

　サンリオの人気キャラクター“リトルツインスターズ（キキ＆ララ）”を題材にした「キキ＆ララ当りくじ」が、11月22日（土）から、全国の「ローソン」や「サンリオショップ」などで順次発売される。

【写真】懐かしくてかわいい！　テーブルやバッグなど景品一覧

■リトルツインスターズ50周年

　今回リトルツインスターズ50周年で発売される「キキ＆ララ当りくじ」は、懐かしくてかわいいアイテムがそろう、全10等級＋ラストスペシャル賞から成るハズレなしのキャラクターくじ。

　ラインナップには、キキ＆ララとレトロなデザインをあしらった1等の「テーブル」や2等の「ティーポット」、3等の「バッグ」といった、日常使いできるアイテムが並ぶ。

　また、4等の「マグカップ」や5等の「ミラー＆コーム」などが展開されるほか、最後の1個を引くと手に入るラストスペシャル賞には「カーテンホルダー」が提供される。