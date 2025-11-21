【エキスパートマウス TB800 EQトラックボール （レッドボール）】 12月19日 発売予定 価格：オープン（市場想定価格：24,200円）

アコ・ブランズ・ジャパンはKensingtonブランドより、「エキスパートマウス TB800 EQトラックボール （レッドボール）」を12月19日に発売する。価格はオープン。市場想定価格は24,200円。

本製品には、直径55mmの大玉ボールによる緻密なトラッキング性能に加え、8個の多機能ボタン、2個のカスタマイズ可能なサイドスクロールローラーを搭載。直感的な操作で拡大・縮小などの複雑なPC操作を簡略化できるため作業効率が向上する。また、最大4台のデバイスに接続が可能で、16通りの機能割当に対応。長時間の使用でも快適な操作感を維持し、手や腕への負担を軽減する。

エキスパートマウス TB800 EQトラックボール （レッドボール）

【使用例】

型番：K72458WW

UPC：085896003212

価格：オープン（市場想定価格：24,200円）

取扱販売店：Amazon

発売日：12月19日（金）

製品仕様

【製品特長】 55mm大型ボールで精密なカーソルコントロールが可能。ソケット内にボールが収まる設計で、紛失の心配もない。 右利き・左利きどちらにも対応する左右対称デザイン。 両サイドにスクロールローラーを搭載。1個は水平スクロール、もう1個のローラーは拡大・縮小操作にデフォルト設定。 大ボタン4個、小ボタン4個の計8ボタンを搭載。サイドローラーとの組み合わせにより最大16通りの機能割当が可能。 Bluetooth接続、USB-C 2.4GHzワイヤレスレシーバー有線（USB-C to USB-C）接続に対応（ブレードケーブル付属）。 KensingtonKonnectにより、ボタン機能割当やスクロール等のカスタマイズが可能。 最大1000Hzのレポーティングレートで、スムーズかつ精密なカーソル操作を実現。 対応OS: macOS 12以降、Windows10以降、Chrome（KensingtonKonnectでのボタン割当、スクロールリング、サイドスクロールのカスタマイズ不可） 3年制限保証付 iFデザイン賞およびレッド・ドット・アワード受賞製品【システム要件】 対応OS : Windows10以降、macOS 13以降 Plug & Play : 接続後すぐに使用可能 ソフトウェア：KensingtonKonnect（www.kensington.com/software/hub/）【接続インターフェース】 USB接続：USB 2.0（ホスト側：USB 2.0/3.0 Type-A） ワイヤレス接続：Bluetooth LE または 2.4GHzワイヤレスナノレシーバー 有線接続：USB-C to USB-C（ブレイドケーブル付属）【DPI設定】 400/800/1200/1600（選択可能）【ボタン＆スイッチ構成】 正面4個：左クリック（底面左）、右クリック（底面右）、ミドルクリック（上部左）、戻る（上部右） 上部4個：進む、再生/一時停止、音量を下げる、音量を上げる 左側面：電源スイッチ、接続方式切替ボタン、Bluetoothペアリングボタン 右側面：レポートレート/DPI切替スイッチ 底面：A：右サイドローラーの有効/無効切替B：スクロールリングの有効/無効切替C：左サイドローラーの有効/無効切替【サイズ・重量】 サイズ：124×61×163mm（幅×高さ×奥行） 重量：460g【パッケージ内容】 TB800 EQトラックボール本体 ×1 USB-C to USB-Cケーブル ×1 取扱説明書 ×1 コンプライアンスシート ×1 保証書 ×1 プロモーションインサート ×1 使用に関する健康情報 ×1【原産国・保証】 原産国：中国 保証：3年保証