チャットモンチーの6年ぶりSNS更新が話題「きっと嬉しいニュース」「復活したら泣いてしまう」
2018年に解散したロックバンド・チャットモンチーが、約6年ぶりに公式SNSを更新。「2025 11.23 19:00 #チャットモンチー20th」という文言とともに4枚の画像を投稿した。
【写真】11月23日に一体何が…！チャットモンチーの約6年ぶりインスタ投稿
「2025 11.23」はメジャーデビュー20周年の記念日にあたり、投稿された画像は『chatmonchy has come』『耳鳴り』『生命力』『告白』のアルバムジャケットの背景のように見える。
コメント欄には「うええええ！なんだーーー」「きっと嬉しいニュースであると信じて」「何か発表かな…楽しみ！」「ええええ！期待しちゃう」「復活したら泣いてしまう」など興奮の声が寄せられており、初期作品のジャケットであることから「スリーピースで再結成だったら泣く」といった声も見られる。
チャットモンチーは、2005年にミニアルバム『chatmonchy has come』でメジャーデビュー。2011年にドラムの高橋久美子が脱退し、ギター＆ボーカルの橋本絵莉子、ベースの福岡晃子の2人体制で活動を継続。2018年に地元・徳島で開催した『チャットモンチーの徳島こなそんそんフェス2018 〜みな、おいでなしてよ！〜』をもって解散した。
