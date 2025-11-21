吉岡里帆、今年の漢字は「然」 改めて“然るべき”出会いを実感「全て自分に必要なことなんだな」
俳優の吉岡里帆が21日、東京・西銀座チャンスセンターで行われた『年末ジャンボ宝くじ』『年末ジャンボミニ』発売記念イベントに登場した。イベントで吉岡が今年の漢字を発表した。
【写真】くるくる巻き髪が可愛い！今年の漢字を発表した今田美桜
吉岡はフリップで今年の漢字を「然」と発表。「これは必然の“然”と、然るべきという“然”。ようやく感じられる年齢になってきた。今までの色んな経験が全部然るべきことだったんだとか、新しく出会う人や物事が自分にとって必要なことなんだなという実感が強くなった年でした。感謝とか幸せだなとかそんな思いがすごく強くなった」と振り返った。
イベントには、妻夫木聡、成田凌、矢本悠馬、今田美桜も登場。5人は、ジャンボ宝くじのCMキャラクターに起用。“ジャンボ兄ちゃん”こと長男・サトシ（妻夫木）、ピュアで優しい性格の長女・リホ（吉岡）、天然キャラの次男・リョウ（成田）、お調子者の三男・ユウマ（矢本）、今どきギャルの次女・ミオ（今田）ら個性豊かな5人兄妹が、ユニークでにぎやかなやりとりを繰り広げている。
今回は、1等7億円が23本、前後賞1億5000万円が46本となっている。また、『年末ジャンボミニ』では、1等3000万円が150本、1等前後賞1000万円が300本となっている。同宝くじは、12月23日まで発売され、運命の抽せんは12月31日に東京オペラシティ コンサートホールで行われる。
