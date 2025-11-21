ロシアの侵攻が続くウクライナ政府は、アメリカ政府の新たな和平計画について、正式に受け取ったと明らかにしました。ゼレンスキー大統領がトランプ大統領と数日中に協議する予定だとしています。

ウクライナ大統領府は20日、ゼレンスキー大統領がアメリカのドリスコル陸軍長官と会談し、アメリカ政府の新たな和平計画を正式に受け取ったと発表しました。

和平計画には領土の割譲など、ウクライナ側にとって受け入れのハードルが高い項目が含まれていると報じられていて、ゼレンスキー氏は「ウクライナの人々にとって重要な基本的な原則について説明した」ということです。

一方、アメリカのニュースサイト「アクシオス」によりますと、ゼレンスキー氏は新たな和平計画を全面的に拒否することはせず、交渉に同意したということです。

両者は詳細を詰めることで合意し、ゼレンスキー氏は数日中にトランプ大統領と協議する予定だということです。

また、ホワイトハウスのレビット報道官は20日、アメリカ政府が提示した和平計画について、「ロシアとウクライナは受け入れるべきだ」と強調しました。

ホワイトハウス レビット報道官

「トランプ大統領は、この計画を支持しています。ロシアとウクライナ双方にとって良い案であり、両国は受け入れるべきです」

レビット報道官は、協議が進行中のため計画の詳細は明らかにしないとしたうえで、「戦闘の終結に向けて、双方と良好な対話を続けている」と話しています。