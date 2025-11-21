弘中綾香アナ「推しに髪型だけ近づかせました」ヘアスタイル披露「アイドルみたい」「可愛すぎて二度見」と反響
【モデルプレス＝2025/11/21】テレビ朝日の弘中綾香アナウンサーが11月19日、自身のThreadsを更新。「推し」を参考にしたヘアスタイルを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】テレ朝人気アナ「アイドルみたい」話題の新ヘア
弘中アナは「今日武道館行けないから、推しに髪型だけ近づかせました」と応援しているハロー！プロジェクトのアイドルグループ・Juice＝Juiceのメンバー・江端妃咲を参考にしたと思われるヘアスタイルを披露。投稿された写真には、前髪を下ろしたショートボブで、ポージングする姿が収められていた。
この投稿に、ファンからは「アイドルみたい」「可愛すぎて二度見」「すごく似てる」「推し活楽しんでる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】テレ朝人気アナ「アイドルみたい」話題の新ヘア
◆弘中綾香アナ「推しに髪型だけ近づかせました」ヘアスタイル公開
弘中アナは「今日武道館行けないから、推しに髪型だけ近づかせました」と応援しているハロー！プロジェクトのアイドルグループ・Juice＝Juiceのメンバー・江端妃咲を参考にしたと思われるヘアスタイルを披露。投稿された写真には、前髪を下ろしたショートボブで、ポージングする姿が収められていた。
◆弘中綾香アナの投稿に「アイドルみたい」と反響
この投稿に、ファンからは「アイドルみたい」「可愛すぎて二度見」「すごく似てる」「推し活楽しんでる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】