2025年11月20日放送の情報番組「ひるおび」（TBS系）で子どもを中心に流行しているインフルエンザを特集した。ひなた在宅クリニック山王の田代和馬院長は「今年は1〜2か月早いペースで流行が始まっている異例の事態。乾燥が進めば来週以降さらなる感染拡大の可能性もある」と警告を発する。

眞鍋かをり「毎週お知らせがくる」

顕著なのが、子どもを中心に感染が拡大していることだ。学年閉鎖、学級閉鎖の数も増え続けている。小学生の子どもを持つコメンテーターの眞鍋かをりさんは「毎週（学校から）お知らせがくる。（インフルエンザに感染した子どもが）何人出ましたとか。学級閉鎖も学年によっては結構なってますね」と感染の広がりの早さに驚いていた。

いとう王子神谷内科外科クリニックの伊藤博道院長が「小さな子どもを中心に爆発的に増えている。子どもから家庭内に感染が広がっている」というコメントを引用して視聴者に注意を促した。

ウイルスが嫌がる室内環境を作る

インフルエンザ予防の一つとして、子どもが学校で感染した後の家庭内でのケアをとりあげた。田代院長の家では3人の子どもが感染したが田代夫妻は感染を免れたという。

どのような対策をとったのか。（1）マスクの着用（2）マイタオルを持って使い分ける（3）湿度を55〜60％にキープ（4）こまめに換気（5）マイボトルを常備して常にのどを潤すなどを挙げた。「換気や適切な湿度を保つことでウイルスがいやがる環境を作った」という。

俳優でタレントの副島淳さんが「換気をすると部屋の湿度がぐっと落ちてしまう。同時にやってもいいのか」と疑問を投げかけた。田代さんは「個人的な考えだけど、湿度と換気どっちを優先するかというのであれば湿度だと思う」と話した。

12月はイベントが多い。予防接種をするなど、出来るだけの対策をとって乗り切りたい。

（ジャーナリスト 佐藤太郎）