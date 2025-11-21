¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¡Û³«Ëë£³¥«·î¤ÎÆüËÜ¿ÍÉ¾¡¡»°ãø·°¤Î¥×¥ì¡¼¤¬µç¶þ¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢³ùÅÄÂçÃÏ¤Ï¡ÖÃæÈ×¤Î¾·³¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°2025-26½øÈ×¤ÎÌÀ°Å
¡Ê£²¡ËÆüËÜ¿Í¥×¥ì¡¼¥ä¡¼ÊÔ
¡¡¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼¤Î¹â°æ¹¬Âç¡Ê21ºÐ¡Ë¤ÏÌå¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡11Àá½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¡¢¤Þ¤À¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Ò¤¶¤ÈÂÎ¢¤ÎÉé½ý¤Ë¤è¤ê¡¢¸ÄÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÌÀ¤±Êë¤ì¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¡£4¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤â3¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤âµ®½Å¤ÊÀïÎÏ¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÎÆü¤ÏÍ½Äê¤¹¤éÁÈ¤á¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡³°¸òÅª¤Ç¤¹¤°¤Ë¼þ°Ï¤ÈÂÇ¤Á²ò¤±¤ëÌÀ¤ë¤¤À³Ê¤Î¹â°æ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¸½¾õ¤Ë¤Ï¾Ç¤ê¤ÈÉÔ°Â¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£¤·¤«¤·¡¢Éü³è¤òµÞ¤°¤¢¤Þ¤ê¤Î²áÅÙ¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¡¢Éé½ý²Õ½ê¤¬°²½¤·¤¿¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ò²¿¿Í¤â¸«¤Æ¤¤¿¡£º£¤Ï¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ËÎå¤ß¡¢Íè¤ë¤Ù¤¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ËÈ÷¤¨¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¡Ê¢¨¥Ç¡¼¥¿¤Ï¤¹¤Ù¤Æ11Àá½ªÎ»»þÅÀ¡Ë
»°ãø·°¤Î¥×¥ì¡¼¤Ëµ±¤¤¬¸º¤Ã¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï¡©¡¡photo by Getty Images
¡¡¤½¤¦¡¢¾Ç¤ëÉ¬Í×¤Ê¤ÉÈù¿Ð¤â¤Ê¤¤¡£¡ÖÁ´ÂÎÎý½¬¤ËÉüµ¢¤¹¤ëÆü¤Ï¶á¤¤¡×¡ÖÂç¤¤¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¥¹¥Ñ¡¼¥º¤Î¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯´ÆÆÄ¤ÏÁê¹¥¤òÊø¤·¤Ê¤¬¤é¹â°æ¤Î¸½¾õ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»Ø´ø´±¤Î¾Ð´é¤Ï¿´¶¯¤¤¡£
¡¡¹â°æ¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥º¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤ò´Þ¤á¤Æ6»î¹ç¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë12·î¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÍèÇ¯1·î¤«¡£ÆüËÜ´üÂÔ¤ÎÂç·¿DF¤Ï¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯À²¤ìÉñÂæ¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Î»°ãø·°¡Ê28ºÐ¡Ë¤â¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï»×¤ï¤·¤¯¤Ê¤¤¡£Â¼ó¤ËÉÔ°Â´¶¤òÊú¤¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï6»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£11Àá¤ò½ª¤¨¤Æ1ÆÀÅÀ¡¦£±¥¢¥·¥¹¥È¡£¤³¤Î·ë²Ì¤ÏËÜ¿Í¤âÉÔËÜ°Õ¤Ê¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¤¿¤À¡¢»°ãø¤Î¤³¤È¤ò¤¢¤ì¤³¤ì¸À¤¦°ÊÁ°¤Ë¡¢Èà¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤ÎÊä¶¯¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£º£Ç¯¤Î²Æ¤Ë¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Ú¥É¥í¤¬¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ø¡¢¥Ú¥ë¥Ó¥¹¡¦¥¨¥¹¥È¥¥¥Ô¥Ë¥ã¥ó¤Ï¥ß¥é¥ó¤Ø¿·Å·ÃÏ¤òµá¤á¤¿¡£¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤«¤é¹¥¾ò·ï¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬ÆÏ¤¤¤¿¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥Ð¥ì¥Ð¤Ï»ÄÎ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Î¡¦¥Ä¥£¥Þ¥¹¡Ê¥Ë¥å¥ë¥ó¥Ù¥ë¥¯¢ª¡Ë¤ä¥Á¥ã¥é¥é¥ó¥Ý¥¹¡¦¥³¥¹¥È¥¥¥é¥¹¡Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥³¥¹¢ª¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ë¥å¡¼¥«¥Þ¡¼¤ÏÍË¾³ô¤À¤¬¡¢Â¨ÀïÎÏ¤Ç¤¢¤ë¤«¤Ïµ¿Ìä¤À¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÈÈæ¤Ù¤Æº£¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÌÀ¤é¤«¤ËÀïÎÏ¥À¥¦¥ó¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ú±óÆ£¹Ò¤òµ¯ÍÑ¤·¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¡Û
¡¡ÆÃ¤Ë¡¢¥¨¥¹¥È¥¥¥Ô¥Ë¥¢¥óÂàÃÄ¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤ÏÂç¤¤¤¡£Èà¤ò¼º¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤Ç¤Î»°ãø¤Ïµç¶þ¤½¤¦¤Ë±Ç¤ë¡£»°ãø¤ÈÁÈ¤àº¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥Þ¥¯¥·¥à¡¦¥Ç¡¦¥«¥¤¥Ú¥ë¤ä¥Õ¥§¥ë¥Æ¥£¡¦¥«¥É¥¥¥ª¡¼¥ë¤È¤ÎÁê¸ßÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬É¬Í×¤À¤í¤¦¡£Èà¤é¤Ï»°ãø¤¬Íß¤¹¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¿ÊÆþ¤·¤Æ¤¤¿¤ê¡¢µ÷Î¥¤¬±ó¤¹¤®¤¿¤ê¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¥Á¥°¥Ï¥°¤Ê¥×¥ì¡¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¼þ°Ï¤Î´üÂÔ¤¬Âç¤¤¤¤æ¤¨¤Ë¡¢»°ãø¤Ë¤Ï¾ï¤Ë¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£ÌµÍý¤Ç¹ó¡Ê¤³¤¯¡Ë¤ÊÃíÊ¸¤À¡£¤·¤«¤·¡¢½øÈ×Àï¤Î½ÐÍè¤ÏÈá¤·¤¹¤®¤ë¡£°ì¹ï¤âÁá¤¯¥Ù¥¹¥È¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò......¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢±óÆ£¹Ò¡Ê32ºÐ¡Ë¤Î½êÂ°¤¹¤ëºòµ¨²¦¼Ô¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¥Ö¥é¥¤¥È¥ó°Ê¾å¤Ë¶ÛµÞ»öÂÖ¤À¡£11Àá¤ò½ª¤¨¤Æ6¾¡5ÇÔ¡¦¾¡¤ÁÅÀ18¤Ï¡¢¼ó°Ì¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÈÁá¤¯¤â8¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¡£¥ê¡¼¥°Àï¤Ç4Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¡¢¥«¥é¥Ð¥ª¥«¥Ã¥×¡Ê¥ê¡¼¥°¥«¥Ã¥×¡Ë¤â4²óÀï¤ÇÁá´üÇÔÂà¤·¤¿¡£
¡Ö¥·¡¼¥º¥óÁ°¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤¿¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Õ¥£¥ë¥¸¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¤Ï8·î¤ÎÃÊ³¬¤Ç·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸½¾õ¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÉÔ°Â¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¤Î¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó°ÜÀÒ¤¬Á´ÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤¿¡£Á°Àþ¤ÇÁê¼ê¥Ü¡¼¥ë¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤ë¸¥¿ÈÅª¤Ê¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤Ç¤Ï3ÎóÌÜ¤ÈºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ÎÉéÃ´¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢Èà¤Î¡Ö¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¡×¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¼ºÅÀ¤¬·ãÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Í³¡¹¤·¤ÌäÂê¤À¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢±óÆ£¤Ë¤â¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬Åö¤¿¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼çÆ³¸¢¤ò´°Á´¤Ë°®¤Ã¤ÆÆ¨¤²¤¤ê¤ò¿Þ¤ëºÝ¤ËÀÚ¤ê»¥¤È¤·¤Æ½ÅÊõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤Èµ¯ÍÑ¤·¤Å¤é¤¤¤«¤é¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Ç¥ë¡¦¥¤¥µ¥¯¡Ê¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¢ª¡Ë¤ä¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥ô¥£¥ë¥Ä¡Ê¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¢ª¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¿·ÀïÎÏ¤Ë½ç±þ´ü´Ö¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¡¢±óÆ£¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸þ¤«¤¤É÷¤À¡£³ÍÆÀ¤Î¤¿¤á¤Ë1²¯¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó185²¯±ß¡Ë°Ê¾å¤Îµð³Û¤òÅê¤¸¤¿Î¾Áª¼ê¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È¤òÍ¥Àè¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤·±óÆ£¤Ï°ìÀÚ¡¢¶òÃÔ¤ò¤³¤Ü¤µ¤Ê¤¤¡£¾ï¤ËËüÁ´¤Î½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤ë¡Ö¥×¥í¤Î´Õ¡Ê¤«¤¬¤ß¡Ë¡×¤À¡£ÆüËÜÂåÉ½¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë»þ¤Ï¡¢¤¤¤º¤ìÉ¬¤º¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¡ÚÅÄÃæÊË¤¬¥×¥ì¥ß¥¢¤ÇÀ®¸ù¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡Û
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ2¥·¡¼¥º¥óÌÜ¡£ÅÄÃæÊË¡Ê27ºÐ¡Ë¤È¥ê¡¼¥º¤Î´Ø·¸¤Ï¿½¤·Ê¬¤Ê¤¤¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¾º³Ê¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢Áª¼ê´Ö¤Î¿®Íê¤âÈó¾ï¤Ë¸ü¤¤¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¡¢¶¯ÅÙ¡¢ÀºÅÙ¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ê¤É¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Ê¼Â¼Á¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô¡Ë¤È¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¼¡¸µ¤¬°ã¤¦¡£³«Ëë¤«¤é11Àá¤ò¾Ã²½¤·¡¢ÅÓÃæ¸òÂå¤â´Þ¤á¤Æ8»î¹ç½Ð¾ì¤ÏµÚÂèÅÀ¤À¤í¤¦¡£¸½ºß¤ÎÅÄÃæ¤ÏÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤ËÅ¬±þ¤¹¤Ù¤¯Ê³Æ®Ãæ¤À¡£
¡¡¥ê¡¼¥º¤¬16°Ì¤Ç¤¢¤¨¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÅÄÃæ¤¬¤½¤ÎÀÕ¤òÉé¤¦¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤Î²Æ¡¢¶¯²½Ã´Åö¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÇÀï¤¨¤ë¤À¤±¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÂ·¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ë¥±´ÆÆÄ¡Ê²òÇ¤¤Ï»þ´Ö¤ÎÌäÂê¤È¤Î±½¤â......¡Ë¤Ï¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¼´¤Ë¿ø¤¨¤¿¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤ÇÄÌÍÑ¤·¤¿¥×¥é¥ó¤â¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖÁê¼ê¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¾ì¹ç¡¢Áê¼ê¤ò¥Ö¥ÃÈô¤Ð¤·¤Æ¼è¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¡Ø¤³¤¤¤Ä¡¢¼éÈ÷¥á¥Ã¥Á¥ã¤Ç¤¤ë¤¸¤ã¤ó¡Ù¤È¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¸À¤¦¤È¡×
¡¡ÅÄÃæ¤Ï¡ØU-NEXT¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£³«Ëë3¥«·îÂ¤é¤º¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÎÆñ¤·¤µ¤òÍý²ò¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ëÅÄÃæ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¡¢¥ê¡¼¥ºÁ´ÂÎ¤¬¶¦Í¤¹¤Ù¤¤À¡£
¡¡°ìÊý¡¢º£µ¨¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤¹¤³¤Ö¤ë¤¤¤¤¤Î¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Î³ùÅÄÂçÃÏ¡Ê29ºÐ¡Ë¤À¡£¥ª¥ê¥ô¥¡¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Ê¡¼´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö2¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¿å¤ËÆëÀ÷¤ó¤Ç¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£³ùÅÄËÜ¿Í¤â¡Ö´·¤ì¤ÈÁê¸ßÍý²ò¡×¤ò¹¥Ä´¤ÎÍýÍ³¤Ëµó¤²¡¢¼«¿®¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¯¥ì¥Ð¡¼¤ÊMF¤òÃæ¿´¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£¥ª¡¼¥×¥ó¥×¥ì¡¼¤Ç¤ÏÈà¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬ÁÏ¤é¤ì¡¢¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Ç¤ÏÀµ³Î¤Ê±¦Â¤¬¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ê¥·¡¼¥ó¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥×¥ì¥¹¤Î¶¯ÅÙ¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤¿¤ê¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Î½¤Àµ¤Ç¥Ñ¥¹¥³¡¼¥¹¤ò¤µ¤¨¤®¤Ã¤¿¤ê¡¢¥ª¥Õ¡¦¥¶¡¦¥Ü¡¼¥ë¤ÎºÝ¤Î½àÈ÷¤âÂÕ¤é¤Ê¤¤¡£¡ÚÆüËÜ¿Í¤ÎÄìÎÏ¤òºÇ¹âÊö¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡Û
¡¡¤â¤È¤â¤È¡¢¹¤¤»ëÌî¤«¤é·«¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¥Ð¥ê¥¨--¥·¥ç¥óËÉÙ¤Ê¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤È¡¢Åª³Î¤Ê¾õ¶·È½ÃÇ¤Ë´ð¤Å¤¯Ç´¤ê¶¯¤¤¼éÈ÷¤Ë¤ÏÄêÉ¾¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£1Ç¯¤Û¤É¤«¤«¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤¤¤è¤¤¤è³ùÅÄ¤Î¿Ê²½¤¬È¯´ø¤µ¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤¬¸Ø¤ë¡ÖÃæÈ×¤Î¾·³¡×¤Ï¡¢°ìÅÀ¤ÎÆÞ¤ê¤â¤Ê¤¯½øÈ×Àï¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢³Æ¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ËµÚÂèÅÀ¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡£¸½¾õÂÇÇË¤Ë¶ì¤·¤à¼Ô¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÂÔ¤Ä¼Ô¡¢ºÍÇ½¤¬³«²Ö¤·¤¿¼Ô......¡£
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢¤Þ¤À70¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È°Ê¾å¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½øÈ×Àï¤ÇÆÀ¤¿¶µ·±¤òÎÈ¡Ê¤«¤Æ¡Ë¤Ë¡¢ºÇÎÉ¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡£¥¯¥é¥Ö¤Ç¥Æ¥Ã¥Ú¥ó¤òÁÀ¤¦¤â¤è¤·¡¢¸Ä¿Í¥¿¥¤¥È¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¤â¤è¤·¡£ÆüËÜ¿Í¤ÎÄìÎÏ¤ò¡¢À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¨¡¨¡¡£