片山財務相が円安牽制強めるも反応薄、CPIは日銀目標43カ月連続で上回る



片山財務相から「介入」という単語が出た。片山氏は「過度な為替変動が生じた場合は適切な措置を講じる」「日米財務相共同声明に沿って適切に対応する、為替介入は選択肢として考えられる」と市場を牽制した。発言を受け一時円買いもドル円は20銭程度しか下げなかった。



きょう発表された日本10月の消費者物価指数は前回から伸びがやや加速、コアCPIは3カ月ぶりに3.0%に乗せ日銀目標2%を43カ月連続で上回った。それでも日銀は依然として利上げに消極的な姿勢を示しており、日本銀行の信頼性が低下しているとの声が聞かれる。

