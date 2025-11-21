笠松将、“妻＆息子”と3ショット「美男美女」「素敵な家族ですね」
俳優の田中みな実が、TBS系金曜ドラマ『フェイクマミー』（毎週金曜 後10：00）の公式SNSに登場。キャストのオフショットが公開された。
【写真あり】”家族”ショットが公開された笠松将
公式SNSは「オフショット」として「本橋家の家族写真 さゆり(田中みな実)と慎吾(笠松将)に囲まれて圭吾(高嶋龍之介)がピース 本当の親子みたい！」と紹介。劇中でも緊張感が漂うシーンの多い本橋家だが、ドラマとは真逆な雰囲気で田中、笠松、高嶋が寄り添う3ショットが添えられた。
ファンからは「美男美女」「ドラマの世界に入ればドロドロね…。金曜日の内容が気になって仕方ないよう…。裏側は平和で助かりました！」「素敵な家族ですね」「この素敵な家族がどうなるのか!?怖いような楽しみなような…」「オフショとドラマのギャップになかなかついていけない、笑 素敵な写真」などの声が寄せられている。
