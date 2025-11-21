LE SSERAFIM（ルセラフィム）のKIM CHAEWON（キム・チェウォン）が自身のInstagramを更新。東京観光をする姿を披露した。

【写真】チェウォンが大門駅のホームに降臨。東京観光のオフショット／チェウォン×スワロフスキーの最新グラビア

■LE SSERAFIMチェウォンが喫茶店やお寿司屋さんなど東京観光を満喫

11月18・19日に、東京ドームにて『2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’ ENCORE IN TOKYO DOME』を開催したLE SSERAFIM。チェウォンはその滞在中に、観光を楽しんだようだ。

チェウォンはデニムパンツにブラウンのロングコートを羽織り、黒のキャスケット帽姿で電車待ちをしているショットを公開（1枚目）。スマートフォンを手に、切符を口にくわえている。また、都営大江戸線・大門駅のホームでは、腕を広げてセルフィーを撮っているかわいらしいチェウォンの姿も披露された（7～10枚目）。

さらに、クリスマスの飾りつけがされた喫茶店では、飾られている招き猫や折り鶴、振り子時計などの写真や動画も差し込まれ、日本ならではのレトロな空間を満喫したことがうかがえる。そして14枚目では、お寿司を堪能する姿も公開された。

SNSでは「チェウォン大門いたのやばい」「チェウォン氏が、こんな堂々と、地下鉄に乗ったって言うんですか！？」「電車乗ったらチェウォンがいる世界線…」「電車乗ってるのやばい」「こういう何気ないところでチェウォンに会ってみたい」など反響を集めている。

■LE SSERAFIMチェウォン×スワロフスキー、天使のようなホリデーグラビア

また、雑誌『marie claire korea』のInstagramでは、Swarovski（スワロフスキー）をまとったチェウォンの最新グラビアが公開。真っ白なキャミワンピと羽が全体に使用されたベアトップのミニドレスの衣装を着こなした。チェウォンの透き通るような美肌と美しいデコルテが際立っている。