¡¡»°Âë¤Î¿¹¥¸¥Ö¥êÈþ½Ñ´Û¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡¼¤Î³èÆ°20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿±Ç²èº×¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡£Åìµþ¡¦Bunkamura ¥ë¡¦¥·¥Í¥Þ½ÂÃ«µÜ²¼¤Ë¤Æ¡¢2026Ç¯1·î16¡Á29Æü¤Î2½µ´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¸·Áª¤·¤¿4¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¾å±Ç¤¹¤ë¡£
¡¡À¤³¦¤ÎÍ¥¤ì¤¿¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¡¢¥¸¥Ö¥êÈþ½Ñ´Û¤¬¥»¥ì¥¯¥È¤·¹¤¯¾Ò²ð¤¹¤ë³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¡Ö»°Âë¤Î¿¹¥¸¥Ö¥êÈþ½Ñ´Û¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¹âÈª·®´ÆÆÄ¡¦µÜºê½Ù´ÆÆÄ¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ëºîÉÊ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢À¤³¦¤ÎÌ¾ºî¤Î¿ô¡¹¤ò¥·¥ê¡¼¥º²½¤·¤ÆÆÏ¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢³èÆ°³«»Ï¤«¤é20Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤òµ¡¤Ë¡¢¸·Áª¤·¤¿4¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¾å±Ç¤¹¤ë¡Ö20¼þÇ¯µÇ°±Ç²èº×¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£
¡¡¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢µÜºê´ÆÆÄ¤¬¡Ö¥¢¥Ë¥á¡¼¥¿¡¼¤ò¤ä¤ë¤ä¤Ä¤Ï¸«¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¡£»þÂå¤Î¤»¤¤¤Ç¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ª¤â¤·¤í¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¡¢¤½¤Î»þÂå¤òÄ¶¤¨¤ë¤â¤Î¤ò¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Õ¥é¥¤¥·¥ã¡¼¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡Ö¥Ð¥Ã¥¿·¯ Ä®¤Ë¹Ô¤¯¡×¡Ê1941¡¿¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢2ÅÙ¥ª¥¹¥«¡¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥Ã¥¯¤Î¡ÖÌÚ¤ò¿¢¤¨¤¿ÃË¡×¡Ê1987¡¿¥«¥Ê¥À¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂåÉ½ºî4ºî¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¸ø³«¤ÈÆ±»þ¤Ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¤ÎµÏ¿¤òºî¤Ã¤¿¡Ö¥¥ê¥¯¤ÈËâ½÷¡×¡Ê1998¡¿¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¡£
¡¡¡ÈÏ·¤¤¡É¤ä¡ÈÇ§ÃÎ¾É¡É¤È¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¨¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¡Ä¤½¤ó¤Ê½Å¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤ò¡¢²¹¤«¤Ê¼êÉÁ¤¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼êË¡¤Ç¥³¥ß¥«¥ë¤ËÉÁ¤½Ð¤·¤¿¡Ö¤·¤ï¡×¡Ê2011¡¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¡£¹âÈª·®´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¡Ø¤·¤ï¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¤Î»ý¤Ä²ÄÇ½À¤¬¤Þ¤¿¤Ò¤È¤Ä¹¤¬¤Ã¤¿¡¢¤È¤ï¤¿¤·¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤¬¤Þ¤º¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î±Ç²è¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬Ìµ´Ø¿´¤Ç¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤Î¤¯¤»¡¢¤Ç¤¤ì¤ÐÌÜ¤ò¤½¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤¤Ï·¸å¤Î½Å¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤ò¡¢Í¦µ¤¤ò¤â¤Ã¤Æ°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ï¤¿¤·¤Ï¤Ò¤È¤ê¤ÎÏ·¸å¤Î½Å¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤ò¡¢Í¦µ¤¤ò¤â¤Ã¤Æ°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ï¤¿¤·¤Ï¤Ò¤È¤ê¤ÎÏ·¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ°ì¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó½¾»ö¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢±Ç²è¡Ø¤·¤ï¡Ù¤Ë¿´¤«¤é·É°Õ¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¡¢À©ºî¤µ¤ì¤¿»þÂå¤â¹ñ¤â°Û¤Ê¤ë4¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¤ª¤¯¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ð¥Ã¥¿·¯ Ä®¤Ë¹Ô¤¯¡×¡Ö¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥Ã¥¯¤Î±Ç²è¡×¡Ö¥¥ê¥¯¤ÈËâ½÷¡×¤Î3¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢35mm¥Õ¥£¥ë¥à¤Ç¾å±Ç¡£¥Õ¥£¥ë¥à¤Ç¤Î¾å±Ç¤¬²ÄÇ½¤Ê·à¾ì¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ëº£¡¢¥Õ¥£¥ë¥à¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë±ÇÁüÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡1Æü2¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¾å±ÇÍ½Äê¡£¾ÜºÙ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï¸ø¼°HP¤Ë¤Æ¡£
¡¡»°Âë¤Î¿¹¥¸¥Ö¥êÈþ½Ñ´Û¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡¼¡Ö20¼þÇ¯µÇ°±Ç²èº×¡×¤Ï¡¢Åìµþ¡¦Bunkamura ¥ë¡¦¥·¥Í¥Þ½ÂÃ«µÜ²¼¤Ë¤Æ¡¢2026Ç¯1·î16¡Á29Æü³«ºÅ¡¢2½µ´Ö¸ÂÄê¾å±Ç¡£
¡¡¾å±Ç¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢¨µÜºê½Ù¤Î¡Öºê¡×¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¤¬Àµ¼°É½µ
¡ã¾å±Ç¥×¥í¥°¥é¥à¡ä
¡¦¡Ö¥Ð¥Ã¥¿·¯ Ä®¤Ë¹Ô¤¯¡× 1941Ç¯¡¿¥¢¥á¥ê¥«¡¿78Ê¬
¡¦¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥Ã¥¯¤Î±Ç²è ¥«¥Ê¥À
¡Ö¥¢¥Ö¥é¥«¥À¥Ö¥é¡×1970Ç¯¡¿9Ê¬
¡Ö¥¯¥é¥Ã¥¯!¡×1981Ç¯¡¿15Ê¬
¡ÖÌÚ¤ò¿¢¤¨¤¿ÃË¡×1987Ç¯¡¿30Ê¬
¡ÖÂç¤¤¤Ê¤ë²Ï¤ÎÎ®¤ì¡×1993Ç¯¡¿24Ê¬
¡¦¡Ö¥¥ê¥¯¤ÈËâ½÷¡×1998Ç¯¡¿¥Õ¥é¥ó¥¹¡¿78Ê¬
¡¦¡Ö¤·¤ï¡×2011Ç¯¡¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¿89Ê¬
