『ボイプラ2』発・ALPHA DRIVE ONE、ブランドアンバサダー就任 デビュー前に快挙
グローバルボーイズオーディション番組『BOYS II PLANET』（ボイプラ2）を経て誕生した「ALPHA DRIVE ONE（アルファドライブワン）」が、Kビューティープラットフォーム「オリーブヤング」発のヴィーガンスキンケアブランド「BRINGGREEN（ブリングリーン）」のブランドアンバサダーに就任した。
【番組カット】順位発表式では…日本語でもメッセージを寄せていたイ・サンウォン
ブランドアンバサダー起用の第1弾として、11月1日に発売したばかりの「ブルービーンB5-PDRN（TM）ライン」のビジュアルを公開。“頂点を目指す情熱”や“ひとつになるチームワーク”を大切にするALPHA DRIVE ONEとともに、今後も敏感な肌のスキンケアを前向きにするメッセージを発信していく。
ALPHA DRIVE ONEは、Mnetのグローバルボーイズオーディション番組『BOYS II PLANET』から誕生した8人組グループで、メンバーはリオ、ジュンソ、アルノ、ゴンウ、サンウォン、シンロン、アンシン、サンヒョンの8人で構成されている。グループ名には、「必ず最高になる」という目標を意味するALPHA、情熱と推進力を象徴するDRIVE、「ひとつの公式チーム」を意味するONE、の3つの言葉に込められた想いが反映されている。11月28日、29日に香港で開催されるグローバルK-POP授賞式『2025 MAMA AWARDS』にて、初公式ステージを披露する予定。
