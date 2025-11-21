米女子ゴルフツアー今季最終戦「ＣＭＥツアー選手権」初日（２０日＝日本時間２１日、フロリダ州ネープルズのティブロンＧＣ＝パー７２）、日本開催の「ＴＯＴＯジャパンクラシック」を制覇した畑岡奈紗（２６＝アビームコンサルティング）が６７で回り、３打差の３位と好発進し、勝みなみ（２７＝明治安田）は５バーディー、２ボギーの６９で回り首位と５打差の１６位だった。

勝は「２番（パー４）で左に曲げてボギーだったのは自分が悪いんですけど、次のホール（３番パー４）でフェアウエーからボギーを打ってしまったので、そこから気持ちを立て直すのが難しかった。後半にショットが安定してすごくいい流れで終われた。明日につながったかなと思います」と振り返った。

今大会はランキング上位６０人しか出られない最終戦。優勝すれば年間女王の称号と破格の賞金４００万ドル（約６億３０００万円）を手にする。開幕前、中継局「ＷＯＷＯＷ」のインタビューで、賞金の使い道について聞かれた勝は「何に使いますかね…。いろいろ税金のことを考えるので。最初は家買いたいなと思ってたんですけど、まだ足りないかなと思っているので、まだ考え中です」という。

勝は今季１６３万５９８４ドル（約２億６０００万円）の賞金を稼いでいるが、さらに巨額資金を得ても「足りない」というほどの超豪邸の購入を検討しているというところか。２日目に向けて「優勝したい気持ちもあるのであと３日続けたい」と意欲を示していた。