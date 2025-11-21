◆第６１回福島記念・Ｇ３（１１月２２日、福島競馬場・芝２０００メートル）

秋の福島開催の最終週を飾る福島記念の枠順が１１月２１日、確定した。

昨年の勝ち馬で連覇を狙うアラタ（牡８歳、美浦・和田勇介厩舎、父キングカメハメハ）は、７枠１３番に決定した。

３連勝中と勢いの乗ってオープン入りを果たして、重賞初制覇を目指すニシノティアモ（牝４歳、美浦・上原佑紀厩舎、父ドゥラメンテ）は、５枠１０番に決まった。

決定した枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）

（１）クリスマスパレード 牝４ ５６ 戸崎 圭太

（２）タイムトゥヘヴン 牡７ ５６ 柴田 善臣

（３）クリノメイ 牝３ ５３ 酒井 学

（４）イングランドアイズ 牝５ ５４ 松若 風馬

（５）シリウスコルト 牡４ ５８・５ 古川 吉洋

（６）コガネノソラ 牝４ ５６ 丹内 祐次

（７）パレハ 牝４ ５４ 鮫島 克駿

（８）エコロヴァルツ 牡４ ５８・５ アレクシ・プーシャン

（９）アンリーロード 牝５ ５２ 佐々木 大輔

（１０）ニシノティアモ 牝４ ５４ 津村 明秀

（１１）リフレーミング 牡７ ５７ 石川 裕紀人

（１２）バビット 牡８ ５７ 三浦 皇成

（１３）アラタ 牡８ ５８・５ 横山 典弘

（１４）キタウイング 牝５ ５０ 嶋田 純次

（１５）ダンディズム セン６ ５６ 富田 暁

（１６）リカンカブール セン６ ５７ 吉田 隼人