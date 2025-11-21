「せっかく楽しみで飾っているのに…」“足元ふらつき男”が設置1週間クリスマス用「スノーマン」置物引っ張り倒し破壊する瞬間　大阪市

11月17日の深夜の大阪市内で、家のガレージに飾られていた高さ約2.5mの「スノーマン」の置物を、何者かが倒して破壊する悪質な行為をカメラが捉えた。被害者は警察に相談し、被害届を出す予定だという。

赤と緑のマフラーつかみ引っ張り倒す

クリスマスまで、あと1カ月ほど。

家のガレージに飾られていたのは、サンタクロースにスノーマンの置き物だ。

そこに足元がふらつく男が近づいた次の瞬間、スノーマンが歩道側に倒れていた。

一体何が起きたのか。

別のカメラにも、スノーマンが倒れる一部始終が捉えられていた。

何と男が、赤と緑のマフラーをつかみ、強引に引っ張り倒したのだ。

強い力で倒されたスノーマンは、正面から歩道にたたきつけられるように倒され、壊れてしまった。

11月17日の深夜の大阪市内で起きた悪質な行為だ。

被害者「1週間ぐらい前に設置…4万円ぐらい」

スノーマンを壊された藤井さん：

高さ2m50cmぐらいの（スノーマン）。1週間ぐらい前に設置したとこ。4万円ぐらいですね。

2025年のクリスマス用に買ったスノーマン。

スノーマンを壊された藤井さん：

せっかく楽しみで飾っているのに、ひどいことをして腹立ちます。腹立たしいなという。

藤井さんは警察に相談。

21日以降にも警察に被害届を出す予定だという。

（「イット！」11月20日放送より）