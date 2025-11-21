「せっかく楽しみで飾っているのに…」“足元ふらつき男”が設置1週間クリスマス用「スノーマン」置物引っ張り倒し破壊する瞬間 大阪市
11月17日の深夜の大阪市内で、家のガレージに飾られていた高さ約2.5mの「スノーマン」の置物を、何者かが倒して破壊する悪質な行為をカメラが捉えた。被害者は警察に相談し、被害届を出す予定だという。
赤と緑のマフラーつかみ引っ張り倒す
クリスマスまで、あと1カ月ほど。
家のガレージに飾られていたのは、サンタクロースにスノーマンの置き物だ。
そこに足元がふらつく男が近づいた次の瞬間、スノーマンが歩道側に倒れていた。
一体何が起きたのか。
別のカメラにも、スノーマンが倒れる一部始終が捉えられていた。
何と男が、赤と緑のマフラーをつかみ、強引に引っ張り倒したのだ。
強い力で倒されたスノーマンは、正面から歩道にたたきつけられるように倒され、壊れてしまった。
11月17日の深夜の大阪市内で起きた悪質な行為だ。
被害者「1週間ぐらい前に設置…4万円ぐらい」
スノーマンを壊された藤井さん：
高さ2m50cmぐらいの（スノーマン）。1週間ぐらい前に設置したとこ。4万円ぐらいですね。
2025年のクリスマス用に買ったスノーマン。
スノーマンを壊された藤井さん：
せっかく楽しみで飾っているのに、ひどいことをして腹立ちます。腹立たしいなという。
藤井さんは警察に相談。
21日以降にも警察に被害届を出す予定だという。
（「イット！」11月20日放送より）