「去年のアウターしっくりこない」→【GU】へ！ 大人のキレイ見え♡「ケープコート」

去年のアウターがなんだかしっくりこない......そんな人は【GU（ジーユー）】の「ケープコート」をチェックしてみて。ゆるやかなAラインシルエットと丸みのあるフォルムが、シンプルながらも女性らしさを引き立ててくれるはず。また、カラーで印象が変わるのも魅力です。スタッフさんならではの着こなしテクも、ぜひ参考にしてみてください。

Aラインシルエットで華やぐケープコート

【GU】「コージーメルトンケープコートZ + E」\7,990（税込）

緩やかに広がるAラインシルエットが、羽織るだけで女性らしさを演出。深みのあるネイビーが全体をキリっと締めて、品の良さを引き立ててくれます。腰まわりをしっかりカバーしつつ、暖かい着丈なのもうれしいポイント。シンプルながらもほどよい丸みのあるフォルムで、周りと差をつけられるかも。カラーは、ダークグレイ、ブラウン、ネイビーの3色展開です。

ブラウン × デニムでつくる大人の余裕際立つカジュアルコーデ

やわらかなブラウンのケープコートを主役にした、大人の余裕漂うカジュアルスタイル。ボリュームのあるデニムを合わせて、ほどよく力の抜けた印象に仕上げています。肩に掛けたボーダーニットがアクセントになり、コーデ全体を軽やかに見せてくれるのもポイント。白トップスをインナーに選べば、顔まわりがパッと明るく華やぐはず。足元はヒールブーツを選んで、女性らしさをひとさじ。

ケープコートとミニ丈でつくる旬なフェミニンコーデ

上品なネイビーのコートを主役にした、大人のフェミニンスタイル。旬なスコートを合わせることで、軽やかさと今っぽさをプラスしています。全体をブラックとブラウンの2色でまとめて、甘すぎない落ち着いた印象に。「身幅も腕周りもゆったりしたケープ仕様でインナーは何を選んでも着膨れしません」とスタッフさんも太鼓判を押しています。寒い季節の頼もしい味方になりそう。

ほんのりスポーティーな抜け感が新鮮

上品なダークグレイのケープコートに、ホワイトを合わせたモノトーンスタイル。ゆるやかなAラインが優雅に広がり、きちんと感がありながらも肩の力が抜けた印象に。ニットのボルドーラインがアクセントになり、スポーティーさをほんのり添えています。ショルダーバッグでウエスト位置を高く見せることで、スタイルアップ効果も。落ち着いた色味ながら、どこか華やぎを感じる大人の冬コーデに仕上がっています。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yukie Kawase