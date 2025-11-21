韓国のカフェ店内で移動機器の電動一輪車を充電する様子が公開され、批判の声が上がっている。

19日、オンラインコミュニティ「ボベドリーム」には、あるスターバックス店舗で電動一輪車を充電している写真が投稿された。投稿者は「スタバで電動一輪車まで充電できるのか気になる」とし、「室内での充電は危険に見える」との意見を伝えた。

一部では「カフェのコンセントは利用基準が曖昧で、混乱しやすい」「運転代行サービスのドライバーが、移動の途中でやむを得ず充電していたのかもしれない。事情を聞いてみる必要がある」と利用者を擁護する声もあったが、大半は「カフェの電気は公共のものではない」「常識的に考えて、ノートパソコンまでが限界ではないか」「好意が続くと、それを権利だと錯覚してしまう典型例だ」と利用者を批判した。

さらに、「このままでは、電動自転車や電気自動車まで充電し始めるのではないか」と懸念の声も上がった。

電動一輪車はバッテリー容量が大きく、充電時の電流も高いため、安全基準を満たさないコンセントや電源タップを使うと、過熱や短絡、火災の危険がある。写真にある壁面固定型の2口コンセントは比較的安全だが、個人経営のカフェや自習室に置かれた電源タップで充電すれば、火災につながる恐れもある。