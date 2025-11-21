期間限定のストーリーとミッションが楽しめるクリスマスイベント！スマホゲーム『ディズニー ツイステッドワンダーランド』
アニプレックスが展開するスマートフォンゲーム『ディズニー ツイステッドワンダーランド（Disney Twisted-Wonderland）』が、期間限定のストーリーとミッションを楽しめるクリスマスイベントを開催！
2025年11月21日17日より「Lost in the Book with Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas 〜初めてのクリスマス〜」が実施されます☆
スマートフォンゲーム『ディズニー ツイステッドワンダーランド（Disney Twisted-Wonderland）』Lost in the Book with Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas 〜初めてのクリスマス〜
開催期間：2025年11月21日17:00〜12月31日14:59
アニプレックスが展開する、ディズニー協力のもと制作されたスマートフォンゲーム『ディズニー ツイステッドワンダーランド（Disney Twisted-Wonderland）』
『ディズニー ツイステッドワンダーランド』にて、期間限定イベント「Lost in the Book with Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas 〜初めてのクリスマス〜」の開催が決定しました！
イベントでは期間限定のストーリーとミッションを楽しめるほか、
SSR デュース[ナイトメアークーリエ]
SSR ジャック[ナイトメアークーリエ]
SSR ラギー[ナイトメアークーリエ]
SR ケイト[ナイトメアークーリエ]
SR フロイド[ナイトメアークーリエ]
SR リリア[ナイトメアークーリエ]
SR シルバー[ナイトメアークーリエ]
R エース[ナイトメアークーリエ]
R カリム[ナイトメアークーリエ]
R ルーク[ナイトメアークーリエ]
R オルト[ナイトメアー・ギア]のカードが獲得できます。
※詳細は、今後ゲーム内のお知らせにて案内されます
「Lost in the Book with Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas 〜初めてのクリスマス〜」 あらすじ
図書館で見つけた1冊の本。
開くと突然光が溢れ出し……
目を開けると、再び『ハロウィン・タウン』に迷い込んでいた―――！？
以前と様子が違う町、未知のホリデー『クリスマス』、そして謎の男・スウィングとの出会い。
彼と「ウギー・ブギー」の目的とは？
恐怖の王「ジャック・スケリントン」と共にクリスマスを探求しましょう！
期間限定のストーリーとミッションが楽しめるイベント。
『ディズニー ツイステッドワンダーランド』にて2025年11月21日17時より開催される「Lost in the Book with Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas 〜初めてのクリスマス〜」の紹介でした☆
© Disney. Published by Aniplex
