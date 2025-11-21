ºÊÉ×ÌÚÁï¡¢º£Ç¯°ìÈÖ¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ø¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼´¶¼Õº×¡Ù¡¡100Ëü±ß³ÍÆÀ¤ËÂç¶½Ê³
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎºÊÉ×ÌÚÁï¡¢µÈ²¬Î¤ÈÁ¡¢À®ÅÄÎ¿¡¢ÌðËÜÍªÇÏ¡¢º£ÅÄÈþºù¤¬21Æü¡¢Åìµþ¡¦À¾¶äºÂ¥Á¥ã¥ó¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØÇ¯Ëö¥¸¥ã¥ó¥ÜÊõ¤¯¤¸¡Ù¡ØÇ¯Ëö¥¸¥ã¥ó¥Ü¥ß¥Ë¡ÙÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£ºÊÉ×ÌÚ¤¬¡¢º£Ç¯¤Ç°ìÈÖ¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿½ÐÍè»ö¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¯¤ë¤¯¤ë´¬¤È±¤¬²Ä°¦¤¤¡ªº£Ç¯¤Î´Á»ú¤òÈ¯É½¤·¤¿º£ÅÄÈþºù
¡¡Ç¯Ëö¥¸¥ã¥ó¥Ü¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢º£Ç¯°ìÈÖ¥ï¥¯¥ï¥¯¥É¥¥É¥¤·¤¿¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¤¿ºÊÉ×ÌÚ¤Ï¡ÖTBS¤Î¡Ø¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼´¶¼Õº×¡Ù¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤Ç¡¢¥¢¡¼¥Á¥§¥ê¡¼¤ò¤¹¤ë´ë²è¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ç100Ëü±ß¤ò¼ÍÈ´¤¤¤¿¤È¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡¡Ö¤½¤Î»þ¤ÏÀ¸ÊüÁ÷¤À¤·¡¢¤³¤ì¤È¤é¤Ê¤¤¤ÈÉé¤±¤Á¤ã¤¦¤·¡¢¤¹¤´¤¤¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¤Þ¤µ¤«¤É¿¿¤óÃæ100Ëü±ß¤ò¼ÍÈ´¤¯¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡£Æþ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¿¿¤óÃæ¤¹¤®¤ÆËÍ¤âµ¤¤Å¤¤¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡£ÈùÌ¯¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤¢¤ì¤Ï¥ï¥¯¥ï¥¯¥É¥¥É¥¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Â¿Ê¬±¿¤ò»È¤¤²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡5¿Í¤Ï¡¢¥¸¥ã¥ó¥ÜÊõ¤¯¤¸¤ÎCM¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ëµ¯ÍÑ¡£¡È¥¸¥ã¥ó¥Ü·»¤Á¤ã¤ó¡É¤³¤ÈÄ¹ÃË¡¦¥µ¥È¥·¡ÊºÊÉ×ÌÚ¡Ë¡¢¥Ô¥å¥¢¤ÇÍ¥¤·¤¤À³Ê¤ÎÄ¹½÷¡¦¥ê¥Û¡ÊµÈ²¬¡Ë¡¢Å·Á³¥¥ã¥é¤Î¼¡ÃË¡¦¥ê¥ç¥¦¡ÊÀ®ÅÄ¡Ë¡¢¤ªÄ´»Ò¼Ô¤Î»°ÃË¡¦¥æ¥¦¥Þ¡ÊÌðËÜ¡Ë¡¢º£¤É¤¥®¥ã¥ë¤Î¼¡½÷¡¦¥ß¥ª¡Êº£ÅÄ¡Ë¤é¸ÄÀË¤«¤Ê5¿Í·»Ëå¤¬¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ç¤Ë¤®¤ä¤«¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢1Åù7²¯±ß¤¬23ËÜ¡¢Á°¸å¾Þ1²¯5000Ëü±ß¤¬46ËÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡ØÇ¯Ëö¥¸¥ã¥ó¥Ü¥ß¥Ë¡Ù¤Ç¤Ï¡¢1Åù3000Ëü±ß¤¬150ËÜ¡¢1ÅùÁ°¸å¾Þ1000Ëü±ß¤¬300ËÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±Êõ¤¯¤¸¤Ï¡¢12·î23Æü¤Þ¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢±¿Ì¿¤ÎÃê¤»¤ó¤Ï12·î31Æü¤ËÅìµþ¥ª¥Ú¥é¥·¥Æ¥£ ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
