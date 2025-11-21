AmazonでEarFun「Air Pro 4+」などが低価格。読者限定6% OFF上乗せクーポンも。先行セール
Air Pro 4+
Amazonは21日、「Amazon ブラックフライデー」の先行セールを開始した。EarFunのイヤフォンやヘッドフォンが低価格になっており、21日9時に編集部が確認したところ「Air Pro 4+」が通常13,990円から11,490円に、「Air Pro 4i」が7,990円から6,488円に、「Clip」が7,990円から6,163円になっている。また、メーカーより、AV Watch読者限定の6% OFF上乗せクーポン「EARFUNBFAW」も発行、これを適用するとさらに低価格で購入できる。
各製品(ブラックモデル)の詳しい価格は以下の通り。AV Watch読者限定 Amazonで使える6% OFF上乗せクーポン
クーポンコード：EARFUNBFAW
クーポン使用期限：11月21日～12月1日23時59分
期間中のセール価格とクーポン利用時の特別価格EarFun Air Pro 4+
通常価格：13,990円
セール価格：11,490円
クーポン利用後の特別価格：10,801円 EarFun Air Pro 4i
通常価格：7,990円
セール価格：6,488円
クーポン利用後の特別価格：6,099円 EarFun Clip
通常価格：7,990円
セール価格：6,163円
クーポン利用後の特別価格：5,793円 EarFun OpenJump
通常価格：8,990円
セール価格：6,990円
クーポン利用後の特別価格：6,571円 EarFun Air Pro 4
通常価格：9,990円
セール価格：7,779円
クーポン利用後の特別価格：7,312円 EarFun Tune Pro
通常価格：8,990円
セール価格：6,640円
クーポン利用後の特別価格：6,242円 EarFun Wave Pro
通常価格：8,990円
セール価格：7,190円
クーポン利用後の特別価格：6,759円 EarFun UA100
通常価格：9,980円
セール価格：7,989円
クーポン利用後の特別価格：7,510円 ※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください