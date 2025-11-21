【アクションチャンネル2025年12月ラインナップ】今月は「プロファイリング」強化月間！

人気ドラマ『プロファイリング パリ犯罪捜査課』の待望のシーズン7が日本初上陸。これを記念し、11月29日（土）14：00〜過去シーズンから新シーズンまで毎週土曜日・日曜日に一挙放送。さらに、年末年始の特別企画として、今年もフランス発の人気クライムドラマ『リサーチ・ユニット』シリーズのボルドー編全7シーズン、ニース編全7シーズンに加え、新章のシーズン1〜3を含めた全169話を8日間ぶっ通しで放送！

【12月は「プロファイリング」強化月間！】

『プロファイリング パリ犯罪捜査課』シーズン7（全8話）＜独占日本初＞

字幕版：12月20日（土）14：00スタート、全8話一挙放送

『プロファイリング パリ犯罪捜査課』シーズン7© 2016 BEAUBOURG AUDIOVISUEL - photo : Eloïse LEGAY

犯罪学者とパリ司法警察の捜査チームが難事件を解決していく大ヒットクライムドラマの新シーズン。シーズン6でチームを去った天才プロファイラー、クロエの後任としてアデルが就任。新体制となったパリ司法警察の捜査チームの活躍を描く。

アデルを演じるジュリエット・ルデは、ダンサー、振付師、俳優として舞台や映像作品に出演する他、監督として短編ドキュメンタリーを手掛けるなど、マルチに活躍。現在はフランス国立高等演劇学校（CNSAD）でダンスの指導も務めている。司令官ロシェを演じるのは、『デビルズ・リープ〜娘を守れ！最強の親父』のフィリップ・バス。脚本は、『ジュリアとノヴァク 幼馴染みの捜査ファイル』などの脚本を手掛けたファニー・ロベールとソフィー･ルバルビエ。

第一話あらすじ

クロエがニューヨークへ発った数ヶ月後、ロシェのチームは8歳の少女ニナの失踪事件を捜査する。母親のセシルは、別れた夫でニナの父親が娘を連れ去ったと主張し、一方の父親は、別居後に娘が繰り返し入院したのはセシルの責任だと非難する。そんな中アデルが捜査に加わり、今回の事件が30年前にセシルが巻き込まれた誘拐事件と酷似していることを突き止める。

【年末年始特別企画 「リサーチ・ユニット」全169話一挙放送！】

『リサーチ・ユニット〜ボルドー重犯罪部』シーズン1〜7（全76話）

字幕版：12月27日（土）6：00スタート

捜査官、科学捜査班、コンピューターの専門家など様々な分野のエキスパートが集結したエリートチーム“重犯罪部”の活躍を描いたフランス発の人気クライムドラマ『リサーチ・ユニット』の原点となる「ボルドー編」。

主人公は、殺人事件の被害者が経験したことが見える「ビジョン」という能力を持つベルニエ准尉。犯罪捜査のエリートチームを率いて、事件を解決に導いていく。

シーズン1 第一話あらすじ

早朝の高速道路で若い女性が車にはねられて死亡。遺体には刺し傷があった。出動要請を受けて、フランス国家憲兵隊ボルドー重犯罪部が臨場する。ベルニエは鋭い勘で犯行状況をイメージするが、被害者が車を止めた理由は分からない。謎を解明するべく、デルマスが被害者の人物像に迫る。別の事件との関連も浮かび上がり、捜査は二転三転。彼らは真犯人にたどり着けるのか？苦悩するペレズとチームを待ち構えるものとは？

『リサーチ・ユニット〜ニース重犯罪部』シーズン1〜7（全87話）＜独占日本初＞

字幕版：12月30日（火）17：30スタート

『リサーチ・ユニット〜ニース重犯罪部』© JEAN-LOUIS PARIS

『リサーチ・ユニット〜ニース重犯罪部』は、美しい観光都市ニースを舞台に重犯罪部が活躍するシリーズ第２弾。

シーズン1 第一話あらすじ

ボルドーでの悲劇から1年後、休職中のベルニエがニースにいるアンジェリを訪ねてくる。山道で事故を目撃し救助に向かうが、銃創のある運転手は目の前で死亡。同乗していた赤ん坊を救出したものの、現場に呼ばれた被害者の妻は自分の子ではないと言う。不動産業で成功しながら再出発を望んだ被害者は、なぜ殺されたのか？同乗していたのは誰の子なのか？ベルニエは自らの進退に悩みながら、ニース重犯罪部の面々と捜査に乗り出す。

『リサーチ・ユニット〜新章』シーズン1〜3（全6話）

字幕版：2026年1月3日（土）15：35スタート

『リサーチ・ユニット〜新章』© jean louis Paris

引退したベルニエの第2の人生を描く「新章」。「ボルドー編」、「ニース編」とは異なり、各シーズンが前編・後編の全2話で構成される。各エピソードともに外界から隔離された場所で起きる殺人事件を捜査するマーダーミステリー的展開で、これまでの『リサーチ・ユニット』とは一味違ったテイストが楽しめる。

シーズン1 第一話あらすじ

退役を翌日に控えたベルニエ。サプライズパーティーのため、仲間たちは一足先にヴィッキーの別荘へ。ボルドーSRのメンバーも揃い、翌朝、何も知らずに別荘を訪れたベルニエは再会に感動する。しかし、直後にあるメンバーが遺体となって発見される。転落事故かと思われたが、殺人であることが判明。悪天候で島への出入りができない中、否応なくベルニエ以外の全員が容疑者となる。皆が疑心暗鬼になる中、意外な人物に容疑が傾く。

【注目のラインナップ】

『WAPO：エルベ川 水上警察』（全8話）

字幕版：12月11日（木）10：00スタート、毎週木曜夜10：00から2話連続

『WAPO：エルベ川 水上警察』©2023ardmediathek.de

水上警察の活躍を描くドイツ発のクライム・アクション。

