Ìó30Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥Ç¥Ã¥×´ÆÆÄºî¤Ç¡¢ºòÇ¯¤Î¥µ¥ó¡¦¥»¥Ð¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó±Ç²èº×¤Ë¤Æ¥×¥ì¥ß¥¢¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¡Ø¥â¥Ç¥£¥ê¥¢¡¼¥Ë¡ª¡Ù¡Ê¸¶Âê¡§Modi: Three Days on the Wing of Madness¡Ë¤ÎÆüËÜ¸ø³«¤¬·èÄê¤·¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡ª¡¡ÅöÆü¤Ï¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÂ¾¡¢¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥Ç¥Ã¥×¤ÎÉñÂæ°§»¢¤Ê¤É¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞÇÐÍ¥¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡¦¥¦¥£¥Æ¥«¡¼¼ç±é¤ÇÂ£¤ë¥®¥ã¥ó¥°¤¿¤Á ¡Ä
¡Ø¥â¥Ç¥£¥ê¥¢¡¼¥Ë¡ª¡Ù¤È¤Ï¡©
1916Ç¯¡¢Àï²Ð¤Î¥Ñ¥ê¡£ºÍÇ½¤Ë°î¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÈãÉ¾²È¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤ººîÉÊ¤âÇä¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¼ò¤Èº®Íð¤ÎÆü¡¹¤òÁ÷¤ë·Ý½Ñ²È¥â¥Ç¥£¥ê¥¢¡¼¥Ë¡£¥¥ã¥ê¥¢¤ò¼Î¤Æ¡¢¤³¤Î³¹¤òµî¤í¤¦¤È¤·¤¿¤½¤Î»þ¡¢Ãç´Ö¤È¥ß¥å¡¼¥º¤ÎÂ¸ºß¤¬Èà¤ò°ú¤»ß¤á¤ë¡£¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë±¿Ì¿¤È¤â¸À¤¦¤Ù¤¡È¶¸µ¤¤È¾ðÇ®¤Î3Æü´Ö¡É¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¤½¤ÎÀè¤ËÂÔ¤Ä¤Î¤Ï¡¢ÇËÌÇ¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âºÆÀ¸¤«¡½¡½¡£
²è²È¤äÄ¦¹ï²È¤È¤·¤Æ¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÉÔÀÝÀ¸¤ÊÀ¸³è¤Ë¤è¤ëÉÏº¤¡¢ÇÙ·ë³Ë¡¢ÌôÊª°ÍÂ¸¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¼ã´³35ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¿Í·Ý½Ñ²È¥¢¥á¥Ç¥ª¡¦¥â¥Ç¥£¥ê¥¢¡¼¥Ë¤Î¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤¿·ãÆ°¤Î72»þ´Ö¤òÉÁ¤¯¡£
ËÜºî¤ÏÄ¹Ç¯¤ÎÍ§¿Í¥¢¥ë¡¦¥Ñ¥Á¡¼¥Î¤ÎÀ¼¤«¤±¤«¤é¼Â¸½¤·¤¿¡¢¡Ø¥Ö¥ì¥¤¥Ö¡Ù¡Ê1997¡Ë°ÊÍèÌó30Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Ç¥Ã¥×´ÆÆÄºî¡£·Ý½Ñ¤ÈÇËÌÇ¡¢°¦¤ÈºÆÀ¸¤¬¸òºø¤¹¤ë¡¢º²¤Î¥É¥é¥Þ¤¬¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ëá´¤ë¡£
¥â¥Ç¥£¥ê¥¢¡¼¥Ë¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¡§¥Á¥ã¥×¥¿¡¼2¡Ù¤ä¡ØÌ¾ÃµÄå¥Ý¥¢¥í¡§¥Ù¥Í¥Á¥¢¤ÎË´Îî¡Ù¤Î¥ê¥Ã¥«¥ë¥É¡¦¥¹¥«¥Þ¥ë¥Á¥ç¡£¶¦±é¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥´¥Ã¥É¥Õ¥¡¡¼¥¶¡¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥¢¥ë¡¦¥Ñ¥Á¡¼¥Î¡¢¡Ø¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¡Ù¤Î¥¢¥ó¥È¥Ë¥¢¡¦¥Ç¥¹¥×¥é¡¢¡Ø¥¢¥É¥ì¥»¥ó¥¹¡Ù¤Î¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥ó¡¦¥°¥ì¥¢¥à¤é¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥â¥Ç¥£¥ê¥¢¡¼¥Ë¡ª¡Ù¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥×¥ì¥ß¥¢
ÅÐÃÅ¼Ô¡ÊÍ½Äê¡Ë¡§¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥Ç¥Ã¥×
²ñ¾ì¡§TOHO¥·¥Í¥Þ¥º Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º
³«±éÆü»þ¡¡§12·î2Æü¡Ê²Ð¡Ë19¡§15
³«±éÆü»þ¢¡§12·î2Æü¡Ê²Ð¡Ë19¡§40
ÈÎÇäÆü»þ¡§11·î24Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë11¡§00¡Á
ÈÎÇä²Á³Ê¡§5,500 ±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¹ØÆþ¾å¸Â¡§1Ì¾ÍÍ¤Ë¤Ä¤2Ëç¤Þ¤Ç
·èºÑÊýË¡¡§¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î¤ß
ÈÎÇä¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://w.pia.jp/t/modi-movie/
¡Ê¢¨2025Ç¯11·î24Æü 11»þ00Ê¬²ò¶Ø¡Ë
¢¨½ª±Ç»þ´ÖÌ¤Äê¤Î¤¿¤á¡¢18ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÊý¤Î¹ØÆþ¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
