ブレントフォードがカルヴァーリョの前十字靭帯損傷を発表 今季中の復帰は困難か
ブレントフォードは21日、ポルトガル人MFファビオ・カルヴァーリョが前十字靭帯を負傷し、今季の残りすべてを欠場すると発表した。
現在23歳のカルヴァーリョは、2024年夏にリヴァプールからブレントフォードに移籍し、昨季は公式戦24試合に出場して3ゴール3アシストという成績で終えた。迎えた今季は、これまで公式戦9試合に出場して3ゴール1アシストをマーク。プレミアリーグ第4節のチェルシー戦では後半アディショナルタイムに得点し、試合を引き分けに持ち込んだ。
発表によると、カルヴァーリョはヒザの前十字靭帯を損傷したとのこと。すでにリハビリを開始しており、前十字靭帯の修復手術を受ける予定で、今季の残りすべての試合を欠場する見込みとされている。
カルヴァーリョは、2021−22シーズンには当時チャンピオンシップ（2部）に所属していたフルアムで公式戦38試合に出場し、11ゴール8アシストという成績でイングランドプロサッカー選手協会（PFA）のリーグ年間ベストイレブンにも選ばれた。しかし、ブレントフォード移籍後は相次ぐ負傷にも悩まされ、定位置を確保できずにいる。
現在23歳のカルヴァーリョは、2024年夏にリヴァプールからブレントフォードに移籍し、昨季は公式戦24試合に出場して3ゴール3アシストという成績で終えた。迎えた今季は、これまで公式戦9試合に出場して3ゴール1アシストをマーク。プレミアリーグ第4節のチェルシー戦では後半アディショナルタイムに得点し、試合を引き分けに持ち込んだ。
カルヴァーリョは、2021−22シーズンには当時チャンピオンシップ（2部）に所属していたフルアムで公式戦38試合に出場し、11ゴール8アシストという成績でイングランドプロサッカー選手協会（PFA）のリーグ年間ベストイレブンにも選ばれた。しかし、ブレントフォード移籍後は相次ぐ負傷にも悩まされ、定位置を確保できずにいる。