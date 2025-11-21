高市内閣が最優先で取り組むとしていた総合経済対策。21日にも閣議決定の予定ですが、規模が約21兆3000億円になる見通しだと分かりました。その半分以上は「生活の安全保障・物価高への対応」です。専門家や野党からは冷ややかな声が聞かれます。

■内閣の最優先は「物価高への対応」

高市首相（10月24日の所信表明演説）

「この内閣が最優先で取り組むことは、国民の皆様が直面している物価高への対応です。暮らしの安心を確実かつ迅速に届けてまいります」

藤井貴彦キャスター

「高市内閣が最優先で取り組むとしていた総合経済対策の中身が20日、見えてきました」

■コロナ禍後では最大の規模に

小栗泉・日本テレビ報道局特別解説委員

「政府が目標としている、景気が良くなって賃金も上がり、国民一人ひとりの暮らしが豊かな日本。その実現のために、まずは物価で苦しむ家計や企業を下支えしようというのが今回の総合経済対策です」

「20日、その対策の規模が約21兆3000億円に上る見通しだと明らかになりました。この規模はコロナ禍後では最大。野村総合研究所エグゼクティブ・エコノミストの木内登英さんは『岸田元首相や石破前首相の時の5割増しくらいで結構大きい』と指摘しています」

「政府関係者は、この規模感こそが“高市カラー”だと話しています」

■経済対策に“3本の柱”…内訳は？

小栗委員

「さらにこの経済対策には“3本の柱”があります。生活の安全保障・物価高への対応、危機管理投資・成長投資による『強い経済』の実現、そして防衛力と外交力の強化となっています」

「このうち物価高への対応に、全体の半分以上となる約11兆7000億円を投じるとしています」

藤井キャスター

「特に力を入れているように見えますが、その中身はどんなものでしょうか？」

「まず食料品への物価高対策としては、おこめ券や電子クーポンによる支援（重点支援地方交付金の使い道として）。また寒さが厳しくなるこれからの冬、電気やガス代の補助金を給付するとしていて、金額は3か月間で約7000円となる見込みです」

「他にも子どもを持つ現役世代への支援として、子ども一人あたり2万円の現金給付が一度だけ行われる方向です。小中学校などへの給食費の支援といった項目もありました」

■効果は？…専門家や野党の反応

藤井キャスター

「これを行うと、経済への効果はどの程度見込めるのでしょうか？」

小栗委員

「大和総研経済調査部長の末吉孝行さんは『ここまで大規模な物価高対策は必要ない。子どもがいる家庭に2万円の現金を給付しても、その約1〜3割しか使われず、残りは貯蓄に回ってしまって、景気を持ち上げる効果は薄い』と分析しています」

「また、野党の立憲民主党の幹部は『何でもいいからと寄せ集めた感じ。責任ある積極財政ではなく、無責任な放漫財政だ』などと冷ややかな目を向けています」

「一方で、ある政府関係者は『これだけの規模の対策を打ち出さないといけない時期。過度な金利上昇などを招かないギリギリの線をたぐったということだと思う』と言います」

「別の官邸関係者は『物価高で困っている人が多いのであれば、今回の対策はやらなければいけないと思う』と話しています」

（11月20日『news zero』より）