「嫁も来て当然」という空気。夫の姪っ子の運動会、行く必要ある？【ママリ】

義家族のイベントに毎回誘われて…「行く意味あるの？」とモヤモヤ

なんだかイライラモヤモヤ...



旦那の姪っ子の運動会に行く意味が私にはよく分かりません...



義実家に行った時会えば遊んだりしましたが、保育園最後の運動会だからってわざわざ行く必要がありますか？😞



それまでも運動会来る？とか、去年妊娠中も旦那の甥っ子が保育園最後の運動会だからと誘われましたが...



今日旦那に誘われたんだけどって言われて、つい「なんで行く必要あるの？」って言っちゃいました😶



旦那は次男で長男家族の子供のイベントとかに結構誘われます。



この間もお遊戯会に誘われました（笑）



いくら結婚して家族になったとしても旦那の姪っ子甥っ子は...って思ってしまったり。



心狭いんですかね😭



義実家は何かある度大勢で集まるから正直苦手で(嫌いではないんですが)



子供も小さいのに行くと抱っこ抱っこと回されるから余計嫌で...



仕方ない行くしかないんですかね😭 出典：

qa.mamari.jp

義実家との付き合い方は、結婚後に多くのママが悩むテーマのひとつですよね。「断りづらい」「行く意味が分からないけど、行かないと角が立つ」など、仕方なく義家族の集まりに参加している人も少なくないのではないでしょうか？今回は、夫の姪っ子の運動会に誘われたものの、「正直、行く必要あるの？」と感じてしまった投稿者さんのエピソードをご紹介します。

義家族とのお付き合いは、悪気がなくても“距離の近さ”がストレスになることがありますよね。特に行事やイベントへのお誘いは、「断ると角が立ちそう」「行っても気をつかうだけ」とモヤモヤしてしまうもの。



夫にとっては“家族の集まり”でも、投稿者さんからすると“義家族のイベント”という感覚の違いもあるでしょう。投稿者さんが気が進まない気持ちを抱えるのは自然なことです。気を遣って、疲れが溜まってしまうのも無理はありません。



ママリには、同じように義家族との関係に悩むママたちから、どんな声が寄せられているのでしょうか。

ママリに寄せられた声

ここからは、やんわり断るアドバイスや、義実家とうまく付き合うための対策など、ママリに寄せられた声をご紹介します。

感染症が心配

はしか流行ってるのでって言ってお断りしてみてはどうでしょうか？ 出典：

qa.mamari.jp

感染症が流行している時期は、無理に集まりへ参加しないという選択も大切です。特に小さな子どもがいる家庭では、健康を第一に考えて行動することが何よりも大事。



「子どもの体調が心配で…」と伝えれば、義実家もきっと理解してくれるはずです。

無理に行く必要はない

もちろんお誘い全部を無理して行く必要はないですよー！我慢して全部行ってたら、会うのも嫌になって嫌いになってしまうかもなので 出典：

qa.mamari.jp

苦手でしたら無理して行く必要はないと思いますよ。ですが、旦那さんからしたら自分側の家族を大事にしてくれたほうが嬉しいと思うので、断る時はやんわり断った方があとあと良いと思います☺️ 出典：

qa.mamari.jp

お遊戯、運動会と何回も行きたくないです😅ただ面倒なので！一年の行事の中で一つなら見に行こうかなって感じです！ 出典：

qa.mamari.jp

義家族の集まりがちょっと苦手でも、毎回無理して参加する必要はありません。気をつかいすぎると、心も体も疲れてしまいますよね。ときには「今回はやめておくね」とお断りする勇気も大切です。



ただ、夫の立場も考えて、やんわり伝えたり、年に一度くらいは顔を出したりと、無理のない範囲で付き合うことが円満のコツ。自分の気持ちも大切にしながら、義実家とのほどよい距離感を見つけていきたいですね。

無理して付き合わない“ちょうどいい距離感”を見つけて

義家族との関係は、頑張りすぎるとストレスになる一方で、距離を取りすぎると冷たく見えてしまうかも…。そんな難しさがありますよね。夫の顔を立てたい気持ちも分かりますが、自分の体調や子どもの都合を優先して、行ける時だけ行くという選択でもいいのかもしれません。



嫌いではないけれど苦手、と感じてしまう気持ちは自然なこと。無理に合わせず、自分なりのペースで関係を保つことが大切です。時には「今回は遠慮しておくね」と伝える勇気も、ストレスを減らす第一歩になりそうです。

