テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は２１日、加齢によって体や心の働きが弱くなった状態「フレイル」に対し最新の研究で社交ダンスが高い予防効果あることが分かったことを特集した。

スタジオには、ゲスト解説者として元統一全日本ラテンアメリカンチャンピオンでプロ社交ダンサーの金光進陪氏が出演。金光氏の登場時にスタジオは暗転。妻の真美さんと２人で華麗なダンスを披露した。

特集では筑波大学の研究では、「フレイル」進行を防ぐスポーツとして「社交ダンス」が男性で１位だったことを紹介した。

その中で金曜コメンテーターを務めるタレントの長嶋一茂が社交ダンスについて「僕も玉川さんもＣＭ中に“やりたいね”なんて話はしていたんです」と始めることに前向きな姿勢を示したが、グループレッスンの場合を想定し「ただ、玉川さんも僕もなんですけど人との交流ってのは、あんまり得意じゃない人」と明かすと玉川氏は「なんで巻き込むのかな」と突っ込んだ。それでも長嶋は「玉川さんは、コミュニティーをどうしても崩しちゃう人…どうなっちゃうのかな」と笑わせた。

これに司会を務める羽鳥慎一アナウンサーは「私が仲裁で行きます」と笑わせ、長嶋は「やりたい気持ちはあるんだけどね。玉川さん特に人に迷惑かけちゃうかも」と突っ込まれたが玉川氏は「結構本気でやりたいかも」と前のめりになると「じゃぁ１人でまずやりましょう」と長嶋は突っ込んでいた。