退職金が入り、住宅ローンも完済し、長年の仕事からも解放。「やっと夫婦で好きなように生きられる」──とりわけ、現役時代にがむしゃらに働いてきた人ほど、その解放感は深く感じられます。しかし、老後は外からではなく“家族の内側”から崩れることがあります。今回ご紹介する吉田さん夫婦は、資産も年金も十分にあり、豪華な海外旅行を楽しみ、笑顔で帰国。しかし、その矢先に二人を待っていたのは、思わぬ事態でした。ファイナンシャルプランナーの小川洋平氏が解説します。

祝福の旅路が、悪夢の序章だった

吉田隆史さん（66歳、仮名）は地方の中堅企業で役員を務め、この春に退職したばかり。新卒で入社し、60歳手前で役員に昇格。そして66歳で勇退しました。

退職金は2,000万円、これまで積み上げた金融資産を合わせると約4,000万円あります。妻の恵美さん（65歳、仮名）との二人分の年金は月25万円。住宅ローンの残債1,500万円も退職金で完済し、夫婦は十分な老後資金を手にしていました。

退職を機に、吉田さん夫婦は兼ねてより楽しみにしていた念願の海外旅行に出掛けました。現役時代の海外出張やクレジットカード利用で貯めたマイルで、アメリカ西海岸までファーストクラスで往復するという贅沢な旅です。有名シェフ監修の機内食、横になって眠れるシート、美しい街並み、絵画のような夕暮れ……。

「これまで頑張って働いてきたんだから、このくらい贅沢してもいいよな」

二人は何度もそう話していたといいます。

大満足の旅から帰国し、空港でスーツケースを受け取ったそのとき、一通のLINE通知が届きました。それは、県外に嫁いでいた一人娘の美沙さん（38歳、仮名）からでした。その内容は短く、しかし意味深でした。

「しばらく家に置いてほしい」

普段は気丈で弱音を吐かない娘からの突然のメッセージに、二人は胸騒ぎを覚えました。そして、その予感は現実のものとなったのです。

玄関で待っていた「破綻の影」

吉田さん夫婦がタクシーで帰宅すると、玄関前に見覚えのある車が停まっていました。車から降りてきたのは美沙さんと小学生の孫二人。しかし、娘の表情はどこか暗く、どこか怯えているように見えました。

家の中に入り、荷物を下ろすやいなや、美沙さんはぽつりと語り出しました。

夫の浪費癖に長年悩まされてきたこと。夫は消費者金融やカードローンで借金を増やし、美沙さんの預金で穴埋めを続けてきたこと。そして、ついに自己破産した夫は、今度こそやり直してくれるかと思ったが、美沙さん名義で家族カードを作らせ、そのカードで浪費を繰り返していたこと。

借金は雪だるまのように膨れ上がり、リボ払いで延命し続け、最終的な残高は1,000万円を超えたといいます。美沙さんは夫とやり直すことを諦め、離婚を考えているといいます。

夫は自己破産後も浪費癖が治らず、養育費の支払いは期待できません。美沙さんは多額の借金を抱え、これから子ども（吉田さん夫婦にとっては孫）の教育費も必要になります。

「そんなことになっていたなんて、まったく気づかなかった……」

驚愕した吉田さん。親を不安にさせまいと、美沙さんはそれまで必死に隠してきたのだといいます。

しかし、こうなった今、美沙さんの借金を肩代わりしてあげるべきか、そして孫の教育費や生活資金をどうしたらいいのか。娘と孫を面倒を見ることになったら、今後、自分たちの老後はどうなるのだろうか……。

吉田さん夫婦の理想的にも思える老後は急転直下、先行きの見えない不安に包まれることになったのでした。

吉田さん夫婦と娘・美沙さんはどうしたらよいのか？

今回のケースは、夫からの経済的DV（ドメスティックバイオレンス） にあたります。殴る蹴るといった暴力ではなく、家族の名義を利用し、借金や金銭的負担を相手に負わせることから「DV」という言葉が使われています。

家族カードを勝手に使われるケースのほか、配偶者を連帯保証人にして借金を作り、返済を丸ごと押しつけるケースも実際にあり、男女逆のパターンも珍しくはありません。

では、今回のようなケースにおいて、どんな対処方法があるかを考えてみましょう。

まず第一に検討すべきは美沙さん自身の自己破産です。もしこの金額が100〜200万円程度の少額だった場合は、吉田さん夫婦が無理のない範囲で援助したり、銀行のおまとめローンなどで借り換えて金利を圧縮したりして、計画的に返済していく方が将来の信用情報への影響は小さく済みます。

しかし、1,000万円となると吉田さん夫婦の今後の生活にも大きな影響を与える金額です。あまり積極的に検討したい選択肢ではありませんし、浪費癖があるのをわかってクレジットカードを夫に渡していたことは自己責任なのですが、今後の生活設計を考えると検討に値します。

自己破産をするデメリットには、借入れができなくなることやクレジットカードを作れなくなることがあります。しかし、両親の名義での家族カードを持つことは可能です。

また、美沙さん自身も働き収入があるため、借金さえ消えれば自立して生活することができます。吉田さん夫婦と同居すれば生活費が大幅に圧縮できる見込みで、教育資金の準備も可能。不足分があっても、奨学金の活用を検討することで十分対策もできます。

吉田さん夫婦にとって、娘・孫との同居は老後の生活費の相互負担というプラス面もあります。今後の自分たちの老後資金と孫たちの教育資金の準備を含め、今と将来の家計の見える化をして、必要な資金をどう準備するか計画を立てることで不安を解消することもできます。

老後破綻は「自分たちが原因」とは限らない

老後の破綻は自分たちが無計画なだけで起きるとは限りません。今回のように、家族のトラブルが老後資金に直接ダメージを与えるケースは珍しくはありません。

まず重要なことは、現状を冷静に分析し、今何ができるかを考え、自分たちにとって最良の道を選ぶための戦略を冷静に考えることです。追い詰められた状況では冷静に情報を集め判断することが難しいかもしれません。

そんな時には、家計再生に強いファイナンシャルプランナーや弁護士などプロの力を借りて、ベストな戦略を考えるのも一つの方法です。

債務整理や自己破産の選択、ローン借り換え、家計管理の徹底など、あらゆる情報を集めて戦略を立て、自分たちにとって最良の道を選びましょう。

小川 洋平

FP相談ねっと