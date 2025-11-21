春の髪悩みに寄り添うhirituの春限定「ヨイノハナ」数量限定リミテッドセット

春は紫外線や花粉、乾燥などによる外的ダメージが気になる季節。そんな季節にぴったりの夜用ヘアケアとして、hirituから春限定「ヒリツバランスリペアヨイノハナリミテッドセット」が登場します。美しい髪の黄金比率※3に着目した独自処方で、寝ている間の摩擦ダメージまで徹底ケア。甘く上品なさくら＆ラズベリーの香りがふんわり広がり、翌朝の髪が思わず触れたくなるなめらかさに♡数量限定の特別デザインも見逃せません。

春限定ヨイノハナの濃密ナイトケア



今回登場する「ヨイノハナ」シリーズは、夜の集中ケアに特化した春限定の処方が魅力です。ヨイノハナセラム※1にはサトザクラ花エキス、クランベリー果実エキス、シア脂、ワサビノキ種子エキスを配合。

さらにモイスチュアナイト成分※2が髪にうるおいを与え、乾燥や摩擦によるダメージを補修します。

香りはジューシーなアップルとラズベリーが弾け、サクラやフリージア、ジャスミンが上品に香るフルーティーフローラル。

バニラやホワイトムスクの甘さで、心までほぐれるようなフェミニンな印象を楽しめます。限定ボトルは夜桜をイメージしたピンク×パープルの特別デザインです。

Straine×ズートピア2♡限定デザインのストレートヘアケアセット登場

美髪の黄金比率にアプローチする独自処方



シャンプー&トリートメントには、hiritu独自のバランスケア処方を採用。

美しい髪の黄金比率※3【たんぱく質80%・水分15%・油分5%】にアプローチし、うねりや広がりを防ぐバランスキープセラム※4を配合しています。

うねり抑制コート※5や疎水化ケラチン※6が湿気から髪を守り、扱いやすい質感へ導きます。

さらにヒートケア成分が、ドライヤーの熱から髪を保護しながらツヤをプラス。美髪プロテインセラム※8と植物オイルが髪内部まで補修し、うるおいとツヤの続く髪へ整えます。

※1 サトザクラ花エキス、クランベリー果実エキス、シア脂、ワサビノキ種子エキス(全て毛髪補修成分) ※2 ステアルジモニウムヒドロキシプロピル加水分解ケラチン(羊毛)、チューベロース多糖体、メマツヨイグサ種子エキス(全て毛髪補修成分) ※3 一般的に美しいといわれる毛髪内部の比率構成 ※4 ステアルジモニウムヒドロキシプロピル加水分解ケラチン(羊毛)、イソステアロイル加水分解ケラチン(羊毛)、マカデミアナッツ脂肪酸フィトステリル(全て毛髪補修成分) ※5 マカデミアナッツ脂肪酸フィトステリル(毛髪補修成分) ※6 ステアルジモニウムヒドロキシプロピル加水分解ケラチン(羊毛)、イソステアロイル加水分解ケラチン(羊毛)(全て毛髪補修成分) ※8 アルギニン、アスパラギン酸、グリシン、アラニン、セリン、バリン、イソロイシン、トレオニン、プロリン、ヒスチジン、フェニルアラニン(ここまで全て保湿成分)、加水分解エンドウタンパク、加水分解ローヤルゼリータンパク、加水分解コメタンパク、加水分解ダイズタンパク(ここまで全て毛髪補修成分)

数量限定リミテッドセットの詳細



「ヒリツバランスリペアヨイノハナリミテッドセット」は、シャンプー410mLとヘアトリートメント410mLが入った特別なセット。価格は3,080円(税込)です。

発売は11月21日(金)よりOFFICIALWEBSHOPのほか、一部のバラエティショップ、ドラッグストアで数量限定にて順次スタートします。

春だけの香りと限定デザインが楽しめる今だけの特別アイテムです♪

春の髪を美しく整える夜のご褒美ケア♡



春は気温や湿度の変化が激しく、髪がゆらぎやすい季節です。そんな時こそ、夜の集中ケアで髪をいたわるひとときを持つことが大切。

「ヒリツバランスリペアヨイノハナリミテッドセット」は、美髪の黄金比率※3に着目した処方と春限定の香りで、翌朝の髪に自信をくれるアイテム♡

限定ボトルの華やかさも相まって、ヘアケアタイムが心まで満たされる時間に。数量限定のため、気になる方は早めのチェックがおすすめです。