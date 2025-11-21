高松総局長 井ノ口麻子

コシが強い、もっちり、しこしこ……。

香川の讃岐うどんは店ごとに特徴があり、釜バターうどん、カルボナーラなどアレンジの幅も広がっている。その中で、高松市の「喫茶アズマヤ」の「アズマヤのうどん」（６３８円）は昔ながらの味を守り続ける。やわらかめの麺にカツオ風味のあっさりした薄味のだしが合う。

戦後まもなく市中心部に開店…自家製洋菓子に加えて提供

５代目店主の福田トシヱさん（７８）の夫の祖母が戦後まもなく、バラックでぜんざいを売り始めたのが始まりという。みんなおいしいものに飢えていた。闇市で仕入れた砂糖を使い、たちまち評判になった。

１９４７年、喫茶店が市中心部の紺屋町に構えられた。ぜんざいはもちろん、自家製のソフトクリームやシュークリームなどを提供し、街なかへお出かけした家族連れがこぞって立ち寄った。「讃岐だから」とメニューに加えたうどんも飛ぶように売れた。福田さんは「コーヒーの香りにうどんだしのにおいが混ざるとお客さんに言われたそうですよ」と笑う。

もう一つの看板メニューは、ソーセージのない「ホットドッグ」（６３８円）。缶詰のカニを煎って味を付け、ハム、キャベツたっぷりのコールスローと一緒に、自家製のパンに挟んでいる。パンの香ばしさ、味の組み合わせの絶妙さにうならされる。

こちらもオススメ…クリームぜんざい

「ぜんざい」「クリームぜんざい」（ともに７７０円）は、今も店内で炊きあげているあんこを使った逸品。これも名物の「ローゼ」（７７０円）は、自家製シュー皮にフルーツやソフトクリーム、カスタードクリームを挟み、バラのように飾った心躍るスイーツだ。店を訪れるたび、どれにしようか迷ってしまう。

店はその後、２回移転したが、お客さんが探し当てて来るという。高松の人の幸せな記憶とともに、この店があるのだろう。

※税込み。記事中の値段などは紙面掲載時のものです。

◇

国内外の総支局長が、日頃通っている店のおすすめメニューなど、地域の自慢の味を紹介します。

喫茶アズマヤ

高松市鍛冶屋町４の２０ ツーフィートビル１階

午前１０時半〜午後８時（日曜は午後５時まで）。月曜と毎月最終日曜は定休。