¡ãCME¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥Ä¥¢¡¼Áª¼ê¸¢¡¡½éÆü¡þ20Æü¡þ¥Æ¥£¥Ö¥í¥óGC¡Ê¥Õ¥í¥ê¥À½£¡Ë¡þ6734¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡äÍ¥¾¡¤¹¤ì¤Ð¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¡ÊºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¡Ë¤òÂ×´§¡£¤¹¤Ç¤Ë¼ê¤Ë¤·¤¿¥ë¡¼¥¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¡Ê¿·¿Í¾Þ¡Ë¤ËÂ³¤¯2´§¤¬¤«¤«¤ë»³²¼ÈþÌ´Í¤À¤¬¡¢½éÆü¤Ï¡ÈÀÅ¤«¤Ê¡É°ìÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£4¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦2¥Ü¥®¡¼¤Î¡Ö70¡×¤Ç²ó¤ê¡¢¼ó°Ì¤È6ÂÇº¹¤Î2¥¢¥ó¥À¡¼¡¦32°Ì¥¿¥¤È¯¿Ê¡£ÉÔËþ¤²¤ÊÉ½¾ð¤Ç18ÈÖ¥°¥ê¡¼¥ó¤ò²¼¤ê¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆ±ÁÈ¤Î¥Æ¥£¥Æ¥£¥¯¥ë¤µ¤ó¤È¤Ï¡È¥¬¡¼¥ë¥º¥È¡¼¥¯¡É¤Ë²Ö¤â
6ÈÖ¥Ñ¡¼5¤Ç3¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤Ä¤±¤ÆÃ¥¤Ã¤¿¥Ð¡¼¥Ç¥£¤â¡¢ËÜ¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È´ó¤»¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£¤¤ç¤¦¤Ï1¥á¡¼¥È¥ë¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¿É¸ýÉ¾²Á¤ò²¼¤¹¡£17ÈÖ¥Ñ¡¼5¤â¼êÁ°¤«¤é2¥á¡¼¥È¥ë¤Ë´ó¤»¤¿¤¬¡¢¡Ö¤¢¤ì¤â¤¢¤Þ¤ê¤è¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡£µá¤á¤ë¿å½à¤Ï¤ä¤Ï¤ê¹â¤¤¡£14ÈÖ¥Ñ¡¼5¤Ç¤Ï2ÂÇÌÜ¤¬Âç¤¤¯º¸¤Ë¶Ê¤¬¤ê¡¢¥¢¥ó¥×¥ì¥ä¥Ö¥ë¤Î½èÃÖ¤ò¤·¤¿¡£¼êÁ°8¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤ò·è¤áÀÚ¤Ã¤¿¥¬¥Ã¥Ä¥Ü¥®¡¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤âÈ¿¾Ê¤¹¤ë¡£¡Ö½Ð¤À¤·¤«¤éº¸¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È18¥Û¡¼¥ë¤òÄÌ¤·¤Æ´¶¤¸¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥Ð¡¼¥Ç¥£¤â¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¿¥Æµ÷Î¥¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¥È¥Ã¥×60¤Î¤ß¤¬½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¥¨¥ê¡¼¥È¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡£¥é¥ó¥¥ó¥°½ç¤Ë¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¡¢¥ë¡¼¥¡¼¤Ê¤¬¤é2°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë»³²¼¤Ï¡¢1°Ì¤Î¥¸¡¼¥Î¡¦¥Æ¥£¥Æ¥£¥¯¥ë¡Ê¥¿¥¤¡Ë¤ÈºÇ½ªÁÈ¤Ç²ó¤Ã¤¿¡£¥Æ¥£¥Æ¥£¥¯¥ë¤ÏºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¤ò°ìµ³ÂÇ¤Á¤ÇÁè¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁê¼ê¡£5¥¢¥ó¥À¡¼¡¦3°Ì¥¿¥¤¤È¤¤¤¦¹¥È¯¿Ê¤ò·è¤á¤¿ºòÇ¯ÇÆ¼Ô¤ò¡¢¡Ö¸«¤Æ¤¤¤Æ¤â°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¥·¥ç¥Ã¥ÈÎÏ¤È¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤È¾Î¤¨¡¢¼«¿È¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£¡Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¥Î¡¼¥Ü¥®¡¼¤Ç²ó¤Ã¤Æ¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤â¥Ð¡¼¥Ç¥£¤ò¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¡£¾å¤À¤±¤ò¸«¤Ä¤á¡¢¤¸¤ï¤ê¤¸¤ï¤ê¤È¤½¤Îº¹¤ò½Ì¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊÊ¸¡¦³Þ°æ¤¢¤«¤ê¡Ë
