はじめまして、ガクミカ取材班の学生記者で福岡女子大学の「みか」です！

「うんこ」という言葉を見て、読むのをやめようと思いませんでしたか。私も最初は口に出すのもためらいました。しかし、今回の取材でイメージがガラッと変わりました！ そんな「うんこミュージアム FUKUOKA」での体験を紹介します。

2019年、東京に常設施設がオープンして以来、知る人ぞ知る人気スポットになった「うんこミュージアム」。期間限定でも各地で開催され、福岡にやって来るのを心待ちにしていた方もいるのではないでしょうか。

福岡会場は、みずほPayPayドームの隣にあるBOSS E･ZO FUKUOKA。イベントホールに入ると、最初に目に飛び込んできたのがカラフルな便器たちです。私にとっては言葉を失うほどの衝撃的な光景でした。

そのまま会場を進み「写真映えゾーン」へ。パステルカラーの空間に、思わず「かわいい」と口にしてしまいました。しかし、よく見ると、うんこの形をした物ばかり！ 思う存分に写真を撮り、この頃にはもう「うんこ」への抵抗感はなくなっていました。

企画を担当する福岡ソフトバンクホークス・イベント事業課の大亦葵さんが、会場内の至るところにあるうんこの「色」について説明してくれました。「汚いものという印象をなるべくなくし、ポップでかわいいイメージを持ってほしいんです」

あえて茶色や黒色は置かず、ピンク、水色、エメラルドグリーンなど明るいカラーばかり。そのおかげもあって、3世代の家族連れが訪れたり、海外からの旅行客が立ち寄ったり、世代や国境を越えて楽しめる体験型アートとなっていることを実感しました。

会場を後にする頃には「うんこって、ポップでかわいいかも」と思っている自分がいました。「汚い」とか「幼稚」といった固定概念を覆し、新しい見方を教えてくれる場所、それが「うんこミュージアム」です。

常識の外に一歩踏み出せば、世界はもっと面白くなる。そんなことを感じた取材でした。2025年11月30日まで開催されています。ちょっと変わった「かわいい」をみなさんも体験してみてはいかがでしょうか。

最後まで読んでくださり、ありがとうございました！

▶学生のミカタLINE公式アカウント

「ガクミカでガクチカを」友だち登録お願いします！

ミーキャップ