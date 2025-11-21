春日鹿まんじゅう かのこ

奈良市の世界遺産・春日大社の祭神は、かつて鹿島神宮（茨城県）から白鹿に乗ってきたと伝わる。

その白鹿をモチーフにした菓子で、ほんのりとした甘さの白あんをもちもちとした皮で包んでいる。

中身は白あん・カスタード・秋冬限定りんご味も

若草山のふもとで刃物や土産の店などを構える１８７０年創業の刃物製造販売会社「菊一文珠四郎包永(かねなが)」が、２０１６年の春日大社の式年造替(ぞうたい)に合わせて発売した。毎日、店頭で焼いており、タイミングが良ければ、出来たてを味わえる。

角のある雄鹿と後ろを振り向く雌鹿の二つの形がある。並べると互いが見つめ合う愛らしい姿になる。最近は外国人観光客らにも人気だ。中身のあんは白あんのほかカスタード、秋冬限定のりんごなどがある。

「愛情たっぷりに焼いています」

「菊一文珠四郎包永」代表取締役の柳沢育代さん

「オリジナリティーのある菓子を作りたいと思い、低価格でおいしくて、かわいらしい商品にしました。１日に焼ける数には限りがありますが、味にこだわって愛情たっぷりに焼いています」

お取り寄せ

１個２４０円、２個４４０円、６個セット１３００円（いずれも税込み、送料別）など。注文はオンラインストアで。

◇

全国各地の郷土色豊かな味覚。お取り寄せもできる「ふるさとの逸品」を紹介します。記事中の値段などは紙面掲載時のものです。