ウクライナとロシアとの戦闘で廃墟と化したウクライナ東部ドネツク州の街

（CNN）トランプ米政権がまとめたウクライナに向けての新たな和平案では、米国による安全保障の保証と引き換えに、ウクライナに対し東部ドンバス地方の割譲と軍事力の縮小を求める可能性がある。協議中の構想に詳しい西側当局者が明らかにした。

米国当局者らはこの案について、まだ検討中であり、最終合意にはウクライナだけでなく双方の譲歩が必要になると述べた。現在提示されている案の一部は、ロシア側の要求に偏っている内容も含め最終的なものではなく、今後ほぼ確実に変更されるだろうと当局者は述べた。20日午後の記者会見で、ホワイトハウス報道官は、この案は依然として「流動的」であると明言した。

ウクライナのゼレンスキー大統領は20日、首都キーウで米軍高官と会談した後、新たな案についてトランプ政権と協力することに同意。ソーシャルメディアへの投稿で、和平実現に向けて「建設的、誠実かつ迅速な作業」を行う用意があると表明した。

トランプ大統領が検討し支持している28項目の計画は、ロシアによるウクライナでの戦争の終結に向けたホワイトハウスの最新の試みとなる。提案の一部条項、例えば現在ロシアが領有権を握っていない地域での領土の割譲などは、これまでウクライナ側にとって受け入れ難いものだった。それでも米国当局者は、和平交渉再開の道が新たに開けているとの見方を示している。

計画はまだ枠組み策定の段階にあり、多くの項目が最終決定に至っていない。CNNはこの提案を検証していない。

ホワイトハウスのレビット報道官は記者会見で、計画がロシア側に過度に偏っているとの指摘を否定。政権は計画策定にあたり「双方と平等に協議した」と説明した。

またルビオ国務長官は19日遅く、この文書は完成された提案ではなく「潜在的なアイデアのリスト」であると示唆した。

しかし提案されている条項の一部は、相当規模の領土の割譲を求める内容のため、ウクライナとその支援国から批判を受ける可能性が高い。ドンバス地方を形成するルハンスク、ドネツクの2州は、依然としてウクライナが一部を保有している。

西側当局者の説明によると、協議中の構想に関連する他の係争地域、ヘルソンとザポリージャの2州では、現在の戦線が凍結されるという。ロシアは以前、ウクライナに対し、これらの両地域を全面的に割譲するよう提案していた。

西側当局者によると、あるシナリオでは、ウクライナは軍の規模を縮小し、戦争中に獲得した強力な兵器を含む軍事力の一部を縮小する必要もあるという。

議論されているその他の事項には、戦争終結後のウクライナにおけるロシア語とロシア正教会の地位などが含まれる。

この計画には、米国が支持する安全保障の保証も含まれている。保証にはロシアがさらなる侵攻や欧州への戦争拡大に踏み切るのを阻止する狙いがある。詳細は、この文書に詳しい西側当局者によって説明された。

当該の提案は、2022年の戦争勃発初期にイスタンブールで行われた和平交渉での提案を踏襲している。そこではウクライナの軍隊と義務に関するロシア側のより広範な地政学的要求の一部が繰り返されている。

ドリスコル米陸軍長官は20日、ウクライナでゼレンスキー氏と会談し、トランプ政権が提案する和平案を手渡した。米国防当局者がCNNに語った。

ドリスコル氏とゼレンスキー氏は「ウクライナ和平実現に向けた協力計画」について協議し、「前向きな署名期限を設けることで合意した」。国防当局者が明らかにした。同当局者の説明によれば、米国が期待するのはゼレンスキー氏による最終的な和平合意自体への署名ではなく、最終的な和平合意に向けて米国と協力するための枠組みへの署名だという。

期限がどれほど前向きなものとなるのか、またゼレンスキー氏がそれらの点に同意したのかどうかは不明。