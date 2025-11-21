

新規事業のヒアリング先の顧客は「必ずウソをつく」と筆者は語ります。なぜウソをつくのでしょうか？（写真：metamorworks／PIXTA）

「サラリーマンに新規事業なんてできるわけがない」。かつてよく囁かれた意見は、いまではすっかり影を潜め、多くの企業から「新規事業」が続々と生まれている。

ただ、新規事業は生まれるものの「大きなビジネスにならない」「人は育つが、育った人ほど辞めてしまう」など「次なる課題」に直面している企業は少なくない。

その麻生氏が、「なぜ顧客はウソをつく？3つの構造的理由」について解説する。

「ヒアリング先の顧客は必ずウソをつく」





顧客のところに300回行く。

それは「300 is 300」であり「深い深い顧客課題にたどり着かないと新規事業にはならない」ということを前回の記事（｢顧客のところに300回行け｣がビジネスに必須の深い訳）では述べました。

それに続くもうひとつ大事なポイントは、顧客現場でヒアリングする際に、「正しいヒアリングスキル」を身につけた状態でのぞまないと、せっかくの訪問が無駄になってしまうという事実です。

新規事業の顧客現場での必須能力である「ヒアリングスキル」について解説する前に、ぜひ知っていただきたい「顧客ヒアリングの不都合な真実」をお伝えしたいと思います。

それは「ヒアリング先の顧客は必ずウソをつく」という真実です。

顧客がつく「ウソ」とは何でしょうか。

新規事業の実践者たちに恨みでもあるのでしょうか。なぜ、ヒアリング先の顧客はそんなにひどいことをするのでしょうか。

もちろんヒアリングを受けてくれる顧客には、悪気などありません。ヒアリングに協力してくれているわけなので、むしろ好意的であり、協力してくれる前向きな姿勢があるはずです。

でも、その悪気がない協力的な姿勢の中にこそ「不都合な真実」が生まれてしまうのです。

これは非常にやっかいな事実です。

意識して回避する術を持たなければ、そこで生まれる会話は「ウソ」なので、すべての新規事業開発の実践者たちは「悪気のないヒアリング相手にだまされる」ことになります。

そして、結果的に「間違った情報をインプットして帰ってくる」という恐ろしい事態が起きてしまいます。

どれだけヒアリングを重ねても絶対に「深い深い顧客課題」にはたどり着けないし、そもそも「ウソ」を材料としてプランニングをしてしまうので、絶対に新規事業が出来上がらないのです。

なぜ顧客はウソをつく？ 3つの構造的理由

それでは、なぜ「顧客ヒアリングの不都合な真実」は起きるのか。なぜヒアリング先の顧客は新規事業の実践者たちに対して「ウソをつく」なんてひどいことをしてくるのでしょうか。

その理由は、「新規事業のヒアリング」が、既存事業のヒアリングとは異なり、次の特徴を持ったものだからです。

それらの特徴が組み合わさった結果、その「新規事業のヒアリングのみが持つ特有の構造」によって、「悪気はないし、むしろ協力的な相手」が「ウソを言ってしまう」という悲劇が起きるのです。

【1】そもそも自分でも課題を理解していない

新規事業のヒアリングとは、「新規事業」であるがゆえに、光を当てるべき課題は、既存のよく知られたものではありません。

それがゆえに、じつはヒアリング相手である「顧客（候補）」も、自分で自分が持つ「深い深い課題」を正しく認識していないのです。

自分でもわからない課題について、自ら言語化し、整理して相手に伝えることなどできるわけがありません。

しかし、ヒアリング相手である顧客（候補）は、積極的に「何か意味ある話をしてあげよう」という協力姿勢から、「自分でもよくわかっていないし、気づいてすらいない課題」について、話をします。

この構造を意識してヒアリング相手の言葉を受け取り、解釈をしていかないと、間違った「正しくないヒアリング回答」を持ち帰ってしまうことになります。

【2】嫌われたくない

新規事業のヒアリングとは、まだ立ち上がっていない事業のためのヒアリングです。

なので、「顧客ヒアリング」という言葉を使いながらも、ヒアリング相手は「顧客」ではありません。将来的に顧客になるかもしれない「顧客候補」であり「まだ自分たちとは何の関係もない相手」です。

まだ関係のない相手が、それでもみなさんのヒアリングに応じてくれる理由は何でしょうか。そこに、ヒアリングをするこちら側は意識しないけれどとても重要な「当然の前提」が理由として存在します。

ヒアリングに応じてくれるのは、みなさんのことが「好きだから」なのです。

好きという表現は極端でも、「何か協力してあげよう」という好意があるから、何の関係もないみなさんに対してわざわざ時間をつくり、丁寧に対応をしてくれるのです。

これは、謝礼等の金銭が介在する場合でも変わりません。

むしろ、金銭が絡むことにより、ヒアリング相手は、よりみなさんに対して「よいことをしてあげないといけない」というバイアスにとらわれることになります。

これが、新規事業のヒアリングをとても難しく混乱させる「特有の構造」を生み出します。

新規事業のヒアリングに特有の「プラスのバイアス」

新規事業のヒアリングとは、自分たちに対して「好かれたい」と思っている相手にしかヒアリングすることができないのです。

これが新規事業のヒアリングが持つ非常に特殊な構造です。

既存事業であれば、本当に怒っている顧客と対話する機会もあるでしょうし、恨みを持っているような関係者と会話する機会もありうると思います。

しかし、新規事業のヒアリングにおいては、まったく何の関係もない人たちに時間をつくってもらう必要があるため、必ず好意を持たれる相手としか会話ができないのです。

「好かれたい」という気持ち、それ自体は、大変ありがたいですよね。

たとえそれがみなさん個人に対してであっても、みなさんの名刺に記載の「社名」に対してであっても、好意を持ってくれるから協力を引き出せるわけで、それはとてもプラスなことです。

しかし、そのプラスのバイアスが、ヒアリング結果を濁す、非常にややこしい問題を生んでしまうのです。

新規事業のヒアリングで、とてもよく見かける「事前の顧客ヒアリングでは、みんな買うと言っていたのに、実際にリリースしたらまったく売れなかった」という事故があります。

調査が甘かったわけではなく、むしろ「しっかりと、たくさんの人たちに、深くインタビューした結果」として「これは売れる」と判断し、販売を開始するわけですが、売れないのです。

なぜ、事前のヒアリング結果と異なる結末が、販売開始後に訪れるのか。

それは、事前のヒアリング時に、ヒアリング相手が「ウソを言った」からなわけです。本当は買わないのに「リリースされたら買う」と、だましてくるのです。

「好かれたい」気持ちがヒアリング結果をねじまげる

だから、判断を間違えてしまうのですが、なぜ彼らはそんなひどいウソをつくのでしょうか。理由は、そう、「好かれたいから」なのです。

「協力してあげたい」「何かいいことを言ってあげたい」という気持ちがあるので、前提として「好意的に解釈して反応をしてしまう」のです。

【3】評価できるのは商品ではなくプレゼンでしかない

【2】に輪をかけてヒアリング結果をねじまげてしまう構造が、新規事業のヒアリングでは「商品を見せてプレゼンできない」ことです。

まだ出来上がっていないもののヒアリングだから、常に、ヒアリングで評価してもらえる対象は、商品やサービス自体ではなく「プレゼン」になってしまうのです。

商品ではなく商品のことを説明する資料やトークのみがヒアリング相手にとって評価する対象となります。本来は、その資料やトークをフラットに厳しい目で見て意味ある反応をしてほしいのですが、それはとても難しいのです。

新規事業の実践者たちは、よっぽど気をつけない限り、いつだって自分たちの新規事業案の説明には力がこもりがちになります。

「自分たちは世の中をよくするためにこんな新規事業を考えていて」と熱くプレゼンしてしまうのですが、前提として協力姿勢にあり「好かれたい」と思ってくれている相手に対してそれをやってしまうと、ウソをつかれてしまうのです。

本当は買うわけじゃないのに、気持ちがほだされて「素晴らしいですね、販売されたら買うと思います」という言葉が引き出されてしまうのです。

以上が、顧客ヒアリングの不都合な真実です。それでは、どうすればいいのでしょうか。

構造的にウソをついてくる相手に対して、どうやってのぞめば正しく意味ある回答を得ることができるのでしょうか。

（麻生 要一 ： 『新規事業の経営論』著者・アルファドライブ代表取締役社長兼CEO）