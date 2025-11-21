【カルディ】全品10％オフ＆コーヒー豆特価セールが今週も開催！11月21日以降スタートの対象店舗まとめ
カルディコーヒーファームの公式サイトでは、全国各地のセール情報を随時更新しています。
今回は11月21日以降開催の「お客様感謝セール」の情報をまとめました。
お得な店舗がたっぷり追加！
「お客様感謝セール」は、オリジナルコーヒー豆が特別価格、オリジナルコーヒー豆を除く全品が店頭表示価格から10％オフになります。
オリジナルコーヒー豆の購入は1人20個まで。全品10％オフには一部除外品があります。
セールの開催期間と対象店舗は以下の通り。
【11月21日から25日】
・日の出店
・イオンタウン成田富里店
・イオンモール常滑店
・中野マルイ店
・フジグラン松山店
・イオンモール幕張新都心店
・伏見桃山店
・アピタ新潟西店
・スマーク伊勢崎店
・させぼ五番街店
・江別 蔦屋書店
・五反田東急スクエア店
・ららぽーと和泉店
【11月22日から26日】
・三井アウトレットパーク 入間店
【11月25日から29日】
・せんげん台トスカ店
【11月26日から30日】
・イオンモール筑紫野店
・山形南店
・中目黒店
・イオンモール宮崎店
・富士南店
セールを利用して、お得に賢く買い物を楽しんでみては。
（東京バーゲンマニア編集部）