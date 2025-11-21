【カルディ】全品10％オフ＆コーヒー豆特価セールが今週も開催！11月21日以降スタートの対象店舗まとめ

カルディコーヒーファームの公式サイトでは、全国各地のセール情報を随時更新しています。

今回は11月21日以降開催の「お客様感謝セール」の情報をまとめました。

お得な店舗がたっぷり追加！

「お客様感謝セール」は、オリジナルコーヒー豆が特別価格、オリジナルコーヒー豆を除く全品が店頭表示価格から10％オフになります。

オリジナルコーヒー豆の購入は1人20個まで。全品10％オフには一部除外品があります。

セールの開催期間と対象店舗は以下の通り。

【11月21日から25日】

・日の出店

・イオンタウン成田富里店

・イオンモール常滑店

・中野マルイ店

・フジグラン松山店

・イオンモール幕張新都心店

・伏見桃山店

・アピタ新潟西店

・スマーク伊勢崎店

・させぼ五番街店

・江別 蔦屋書店

・五反田東急スクエア店

・ららぽーと和泉店

【11月22日から26日】

・三井アウトレットパーク 入間店

【11月25日から29日】

・せんげん台トスカ店

【11月26日から30日】

・イオンモール筑紫野店

・山形南店

・中目黒店

・イオンモール宮崎店

・富士南店

セールを利用して、お得に賢く買い物を楽しんでみては。

（東京バーゲンマニア編集部）