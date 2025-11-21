スポニチ

　女優の中谷美紀（49）が21日、自身のインスタグラムを更新。夫でドイツ出身のビオラ奏者・ティロ・フェヒナー氏（57）との2ショットを公開した。

　「日毎に寒さ増しますが、皆様におかれましては、お変わりございませんか？」などと書き出すと、「さて、夫のティロが所属する、ウィーンフィルとベルリンフィルの精鋭たちによる7人のアンサンブル、フィルハーモニクスは、来月アジアツアーを敢行しますが、わずか1日のみ、日本でもコンサートを開催予定です」と報告し、ステージ裏と見られる場所でのタキシード姿のフェヒナー氏と、グレーのパンツスーツ姿の自身の夫婦ショットをアップ。

　「彼らが奏でる心踊る極上の音楽にて、魂を解き放ち、1年のお疲れを癒していただけましたら幸いです」とつづり、「第一ヴァイオリン:ノア・ベンディックス・バルグリー（ベルリンフィルの第一コンサートマスター）　第二ヴァイオリン:セバスチャン・ギュルトラー（元ウィーンフォルクスオパーコンサートマスター）　ヴィオラ:ティロ・フェヒナー（ウィーンフィル所属）　チェロ:シュテファン・コンツ（元ウィーンフィル、現ベルリンフィル所属）　コントラバス:ヘルベルト・マイヤー（肩の手術によりリハビリ中のエーデン・ラーツに代わってウィーンフィルの重鎮首席奏者が特別出演）　クラリネット:ダニエル・オッテンザマー　（ウィーンフィル首席奏者）　ピアノ:クリストフ・トラクスラー　（ウィーン国立音楽大学教授）　12月9日　14:00東京オペラシティ　19:00東京オペラシティ」と紹介。

　「来年のアジアツアーでは、日本公演はお休みでして、中国、台湾、韓国のみとなりますゆえ、この機会にぜひお聞き逃しなきよう、お出かけくださいませ」とアピールした。

　中谷の投稿に、フォロワーからは「お似合い」「ご主人との素敵なshotありがとぅございます」「素敵なご夫婦！！」「とても心が和みました」「幸せオーラが眩しいです」といった反響が寄せられている。