女優の中谷美紀（49）が21日、自身のインスタグラムを更新。夫でドイツ出身のビオラ奏者・ティロ・フェヒナー氏（57）との2ショットを公開した。

「日毎に寒さ増しますが、皆様におかれましては、お変わりございませんか？」などと書き出すと、「さて、夫のティロが所属する、ウィーンフィルとベルリンフィルの精鋭たちによる7人のアンサンブル、フィルハーモニクスは、来月アジアツアーを敢行しますが、わずか1日のみ、日本でもコンサートを開催予定です」と報告し、ステージ裏と見られる場所でのタキシード姿のフェヒナー氏と、グレーのパンツスーツ姿の自身の夫婦ショットをアップ。

「彼らが奏でる心踊る極上の音楽にて、魂を解き放ち、1年のお疲れを癒していただけましたら幸いです」とつづり、「第一ヴァイオリン:ノア・ベンディックス・バルグリー（ベルリンフィルの第一コンサートマスター） 第二ヴァイオリン:セバスチャン・ギュルトラー（元ウィーンフォルクスオパーコンサートマスター） ヴィオラ:ティロ・フェヒナー（ウィーンフィル所属） チェロ:シュテファン・コンツ（元ウィーンフィル、現ベルリンフィル所属） コントラバス:ヘルベルト・マイヤー（肩の手術によりリハビリ中のエーデン・ラーツに代わってウィーンフィルの重鎮首席奏者が特別出演） クラリネット:ダニエル・オッテンザマー （ウィーンフィル首席奏者） ピアノ:クリストフ・トラクスラー （ウィーン国立音楽大学教授） 12月9日 14:00東京オペラシティ 19:00東京オペラシティ」と紹介。

「来年のアジアツアーでは、日本公演はお休みでして、中国、台湾、韓国のみとなりますゆえ、この機会にぜひお聞き逃しなきよう、お出かけくださいませ」とアピールした。

中谷の投稿に、フォロワーからは「お似合い」「ご主人との素敵なshotありがとぅございます」「素敵なご夫婦！！」「とても心が和みました」「幸せオーラが眩しいです」といった反響が寄せられている。