こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

ちょっとした遠出で気になるのがバッテリー問題。スマホやノートPC、アクションカメラなどガジェットアイテムが増えるほど、充電切れが心配になりますよね。

その悩み、モバイル機器の充電に特化したポータブル電源があれば全て解決します！その名は、Jackery（ジャクリ）のポータブル電源「300D」。今回はその魅力を余すことなくお伝えします。

なお、この記事で紹介する商品は、先行セール期間を含む2025年11月21日（金）0時から12月1日（月）23時59分にかけてAmazonで開催される「Amazonブラックフライデー」で、お得に購入できます。さらに、記事の最後にオトクなクーポン情報もあるのでぜひチェックしてみてください！

肩にかけて持ち運べる大容量ポータブル電源。コンパクトなので省スペースで収納OK

「300D」の特長は、バッテリー容量です。一般的な10,000mAhのモバイルバッテリー9台分に相当する288Whを内蔵しており、アウトドアや車中泊、災害時のバックアップ電源として重宝します。

「バッテリーの容量が増えれば重量も増えて持ち運びにくくなる」と思いがちですが、重さはたったの2.5kg。18.3cm（高さ）×11.9cm（幅）×12cm（奥行き）とコンパクトな設計で、底面サイズはCDケースの大きさとほぼ同等。

省スペースで置けるので車の収納スペースにもすっぽり収まり、必要な時にサッと取り出せて便利です。

本体を手軽に持ち運べるハンドストラップと肩掛けストラップの2WAY仕様。充電しながら登山やキャンプが楽しめます。

ハンドストラップはUSB-Cケーブル（最大140W出力）として使えるので、充電アイテムを減らしつつ緊急時の充電に役立つのもポイント。

圧倒的な運びやすさ・使いやすさを実現したポータブル電源です。

5ポート搭載でスマホやノートPCを同時に充電可能。合計最大300W出力で急速充電できる優れモノ

出力ポートの豊富さも魅力。USB-A×1ポート（15W）、USB-C×3ポート（140W×2、65W×1）、DC出力（120W）と合計5ポートを搭載。

スマホ・タブレット・ノートPCなどさまざまな機器の充電に対応しており、複数ポートを同時に使用しても合計最大300W出力で急速充電が可能です。

本体正面に電源ボタンや各種ポートがまとまっているので、向きを気にせずに使えるのは有難いですね。

LEDライトも搭載。照明モードに加えて点滅を繰り返すSOSモードもあり、暗い場所でも安心して使えます。

バッテリー残量や充電状況がひと目でチェックできるLEDディスプレイ付き。急な充電切れを防いでくれますよ。

安定性が高いリン酸鉄リチウムイオン電池を内蔵。約10年間使い続けられる長寿命ポータブル電源です

リン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、充放電サイクルを4,000回繰り返してもバッテリー容量は70%以上を維持。毎日使用しても約10年間使用できる長寿命モデルで、買い替えの頻度も減るので財布にも優しいポータブル電源です。

USB-Cでは約2.75時間でフル充電が完了。ソーラーパネルやシガーソケットからの充電にも対応しています。

USB-Cとソーラーパネルを併用したハイブリッド充電では、約1.8時間とスピーディーに充電が終わります。車内など状況に応じて効率よく充電できるのは助かりますね。

気温の変化にも強く、マイナス15℃〜45℃の温度範囲で安定稼働。寒冷地や真夏の屋外でも安心して使えます。

内部温度を常時監視し、過熱を防ぐ温度保護機能付き。異常を検知した場合は自動的に電源を遮断します。

独自の低自然放電技術や高性能なバッテリー保護システムを採用。自然放電を抑制し、フル充電の状態で1年間保管しても性能をしっかりキープしますよ。

ファンレスの静音設計でオフィスや就寝中でも快適。最長5年のメーカー保証と修理・回収サービス付きで購入後も安心です。

軽量ソーラーパネルシリーズ「SolarSaga 40 Air」とのセットも販売中。

「SolarSaga 40 Air」はわずか0.9kgの超軽量設計で、片手でも楽に持ち運べるほどの軽さ。軽量装備が求められるハイキングや登山でも活躍します。

両面発電とTOPCON テクノロジーを採用し、25％の変換効率を実現。短時間で効率的な充電が可能です。

IP68規格の防水性能を備えており、突然の雨や厳しい天候下でも安心して使用できますよ。

重量3.2Kg、四つ折りタイプのソーラーパネル「SolarSaga 100 Air」とのセットはこちら。

セール期間中に使える特別クーポンを配信中

最後に、記事を読んで興味を持ったあなたへ、セール期間中に使える特別クーポンのご案内です。

記事中でご紹介した商品について、セール価格と併用できるクーポンコードを入力することで、Amazonでさらにお得に購入可能に。お見逃しなく！

・対象のクーポンコード【PR300DGM】の入力で、さらに5％オフ

商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。

協力：株式会社Jackery Japan