「M-1グランプリ2025」準決勝へと駒を進める漫才師30組が決定！
■準決勝進出30組が決定！
12月21日(日)に開催される「M-1グランプリ2025」決勝戦・敗者復活戦まで、残すは準決勝のみ。
11月17日(月)～19日(水)に開催された準々決勝には、134組の漫才師たちが参戦し、渾身の4分間のネタを披露した。
そしてついに、12月4日(木)の準決勝へと駒を進める漫才師が決定！ 30組の精鋭たちが名を連ねた。 史上最多11521組の頂点に立つのはいったいどの組になるのか！？
11月20日(木)午後8時頃より行われた準決勝進出組発表の様子は、TVerで配信中！
このほか、12月4日(木)の準決勝では、ライブビューイングの開催やオンライン配信なども決定！
決勝戦だけじゃない「M-1」の熱戦を、様々な角度から堪能しよう！
■「M-1架空コンビ選手権」開催決定！
今年のM-1では、もっと“漫才師気分”を味わってもらおうと、あなたの写真を使って“もし自分がM-1に出場したら!?”を体験できるキャンペーン「M-1架空コンビ選手権」が開催される！
なんと特設ジェネレーターはGoogle のAI、Gemini の全面技術協力によるもので、11月20日（木）より、M-1公式サイトにて公開中！
ご自身の写真をアップすると、M-1に実際に出場したかのような架空のコンビ写真とキャッチコピー、ヒストリーが自動で生成される。さらに、生成した画像をSNSに投稿すると、M-1オリジナルグッズが抽選で合計100名様に当たる！
この冬はあなたも漫才師になりきって、M-1の世界を体感しよう！
＜遊び方＞
M-1公式サイトの「M-1架空コンビ選手権」ページに、ご自身の写真をアップロード。Google Geminiが画像を解析し、M-1に実際に出場したかのような架空のコンビ写真とコンビ名を生成します。2人組の写真をそのまま使ったり、1人ずつの写真を組み合わせてコンビにしたり、遊び方は自由！ご自身のみの写真の場合は、AIが自動でユニークな相方を生成します。また、コンビのキャッチコピーやコンビ情報なども同時に生成され、誰でも漫才師になりきって楽しむことができます。
＜キャンペーン応募方法＞
投稿すると素敵なプレゼントが抽選で100名様に当たるキャンペーンを実施
１．M-1グランプリ公式SNSアカウント（Xの場合は@M1GRANDPRIX、Instagramの場合は@m_1grand_prix）をフォロー。
２． 「架空コンビジェネレーター」で画像を生成。
３．ハッシュタグ「#M1架空コンビ選手権」「#Gemini」をつけて、生成画像をXまたはInstagramに投稿。
＜プレゼント内容＞
・M-1架空コンビ選手権ステッカー（20名様）
・M-1オリジナルタオル（80名様）
＜キャンペーン期間＞
2025年11月20日(木) 0:00～ 2026年1月4日(日) 23:59
キャンペーン内容、ジェネレーターへのアクセス、応募規約等の詳細は、特設サイト（https://generator.m-1gp.com/combi）をご覧ください。
※他人やキャラクターなどの画像・イラストを無断で編集・投稿することはご遠慮ください
【番組情報】
「M-1グランプリ2025」
敗者復活戦 12月21日（日）午後3時～よる6時30分
決勝 12月21日（日）よる６時30分～よる10時10分
（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット）
番組公式HP：https://www.m-1gp.com/