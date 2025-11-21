【ラブきゅんcomic15周年記念フェア】 開催期間：11月21日～12月14日 開催場所：大阪府大阪市天王寺区悲田院町10-39 天王寺ミオ 本館 6F

ファンギルドが運営するマンガ出版社モバイルメディアリサーチは、TLレーベル「ラブきゅんcomic」創刊15周年を記念して、「マンガ展 渋谷」に続き大阪の「マンガ展 天王寺」でも「ラブきゅんcomic15周年記念フェア」を開催する。開催期間は11月21日から12月14日まで。入場は無料。

「ラブきゅんcomic15周年記念フェア」では「花束」をテーマに、作家9名による描き下ろしイラストを使ったオリジナルグッズや書籍を販売する他、複製原画やウェルカムボード（サイン入り色紙）、マンガチャ賞品サンプルが展示される。マンガ展WEBストアにて販売中のオリジナルグッズおよびWEBくじ「マンガチャ」の販売期間延長も発表された。

また、ラブきゅんcomic15周年を記念して、公式初の「コンビニプリント」が「チアプリント」より販売される。

POPUP大阪会場 ＜マンガ展 天王寺＞

開催期間：11月21日(金)～12月14日(日)

開催時間：OPEN 10時30分 / CLOSE 20時30分

開催場所：大阪府大阪市天王寺区悲田院町10-39 天王寺ミオ 本館 6F

ウェルカムボードは、会期終了後に抽選で読者プレゼントを予定。応募には、POPUP会場で3,000円購入ごとに配布される応募券が必要になる。

オリジナルグッズ情報

※「直筆サイン入り ましかくアクリルプレート」は、完全受注生産品です。

WEBくじ「マンガチャ」販売情報

受注期間：～12月14日(日)まで

支払方法：購入時に結果がわかる仕様のため、クレジットカード決済のみ

「マンガチャ」は1回800円で引くことができる、はずれなしのWEB限定くじ。作家9名による描き下ろしイラストや既刊作品のコマイラストを使ったオリジナルグッズが当たる。

□マンガチャ特設ページ

※グッズはすべて受注生産品です。

※マンガチャ賞品のサンプルは上記のPOPUP会場でもご覧いただけます。

コンビニプリント販売開始

販売期間：11月21日(金)～12月31日(水)

ラブきゅんcomic15周年を記念して、公式初の「コンビニプリント」が「チアプリント」より販売される（2デザイン、全19種）。

□「チアプリント」のページ

□店舗での印刷方法のページ

15周年を記念したスペシャルムービー公開

公開予定日：11月28日（金）

ラブきゅんcomic15周年スペシャルムービーが公式YouTubeチャンネルにて公開される。スペシャルムービーでは、レーベル創刊当初の作品から最新作まで、人気タイトル30作品以上が一挙に紹介される。

□ラブきゅんcomic公式YouTubeチャンネル

ラブきゅんcomic公式X フォロー&リポストキャンペーン実施

15周年を記念して、ラブきゅんcomic公式X（@lovekyun_fg）にてプレゼントキャンペーンが実施される。下記期間中、公式アカウントをフォロー＆対象ポストをリポストすると抽選で、ここでしか手に入らないオリジナル限定グッズが当たる。

期間：11月28日（金）～12月28日（日）

内容：「ラブきゅんcomic」編集部公式X（@lovekyun_fg）のフォロー&リポストで応募可能。抽選でラブきゅんcomic15周年記念オリジナルグッズが当たる。動画の感想引用リポストで当選確率がアップする。

□「ラブきゅんcomic」編集部公式X

電子書店キャンペーン情報

ラブきゅんcomicでは奇数月に紙単行本を発売している。電子書店でも11月発売の紙単行本の配信を記念して、人気作をまとめ読みできる「お得な割引＆無料キャンペーン」が実施されている。

期間：11月17日(月)～11月30日(日)

内容：通常版無料と単行本版割引、試読増量

実施書店：コミックシーモアほか電子書店にて

※施策期間・内容は実施書店により異なります。

