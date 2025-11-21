カランダガンが東京競馬場に到着

欧州競馬の年度表彰にあたるカルティエ賞の受賞馬が発表され、年度代表馬には、7月の英G1キングジョージ6世＆クイーンエリザベスSなどを制したカランダガン（セン4）が選出された。30日に東京競馬場で行われるG1ジャパンカップ（JC、芝2400メートル）へ参戦するが、20日夜に東京競馬場に到着。実際の映像を見た日本のファンも興奮の声を上げた。

今年のJCへ参戦する唯一の外国馬。辺りが暗闇に包まれるなか、カランダガンは東京競馬場に姿を現した。落ち着いた様子で悠々と歩いている。

実際の映像を「JRA World Racing」公式Xが公開。投稿は21日の午前0時過ぎだったが、ファンからは「本当に楽しみで仕方がない！」「すげえ馬来たぞ」「本当に来たのか。楽しみすぎる」「欧州最強馬が！来てくれた！！」「長旅お疲れ様です」「いやあ、風格あるなあ」「落ち着いてるし、どっしりしてて、かっこいいね」などとコメントが集まった。

昨年の英チャンピオンSを制覇しているF.グラファール厩舎所属のカランダガン。古馬になった今年は、4月のG1ドバイシーマクラシックに出走し、ダノンデサイル（牡4、安田翔）の2着となった後、仏G1サンクルー大賞、英G1キングジョージ6世＆クイーンエリザベスS、英G1チャンピオンSを3連勝。最優秀古馬にも選出された。

世界の競走馬を対象とする最新の「ロンジンワールドベストホースランキング」では、130ポイントでランキングトップに立っている。JCで日本馬相手に外国馬が勝利したのは05年のアルカセットが最後。名実ともに欧州最強馬となったカランダガンは、20年ぶりの偉業へ挑む。



（THE ANSWER編集部）