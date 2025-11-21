10時の日経平均は1079円安の4万8744円、アドテストが570.91円押し下げ 10時の日経平均は1079円安の4万8744円、アドテストが570.91円押し下げ

21日10時現在の日経平均株価は前日比1079.26円（-2.17％）安の4万8744.68円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1227、値下がりは327、変わらずは53と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は570.91円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が350.97円、東エレク <8035>が169.47円、フジクラ <5803>が46.96円、イビデン <4062>が35.1円と続いている。



プラス寄与度トップはリクルート <6098>で、日経平均を17.65円押し上げている。次いでオリンパス <7733>が12.10円、エムスリー <2413>が10.95円、ＫＤＤＩ <9433>が10.83円、テルモ <4543>が10.43円と続く。



業種別では33業種中25業種が値上がり。1位は不動産で、以下、サービス、輸送用機器、陸運と続く。値下がり上位には非鉄金属、電気機器、機械が並んでいる。



※10時0分9秒時点



株探ニュース

