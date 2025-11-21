「軽くて暖かい」「着膨れ軽減！」【GU】大人がゲットしたい♡「優秀アウター」

冬に向けてそろそろ羽織りものを準備したい時期。厚手のアウターは着膨れしそうで心配……。そんな大人女性は、すっきりと着られるシンプルなデザインのアイテムを選んでみて。そこでおすすめしたいのが、【GU（ジーユー）】から登場した中綿アウター。機能性とデザインの面から、その魅力をご紹介します。スタッフさんの着こなしも合わせてチェックを。

着膨れしにくい中綿アウター

【GU】「ウォームパデッドパーカ」\4,990（税込）

熱を逃がしにくい保温機能付きで、しっかりと防寒できそうな中綿アウター。公式サイトには「ノンキルトで着ぶくれせず、シンプルなデザイン」とあり、すっきりと着られそうです。防風のほか、耐久撥水機能も付いているため、急な雨や雪の日でも使いやすいのが嬉しいポイント。ブラウン・グレー・ブラック・ダークグリーンという上品なカラー展開で、プライベートから通勤まで幅広く活躍する予感。

着心地◎ 軽いのにしっかりと暖かい優秀アウター

スタッフのKumikoさんによると「軽くて暖かい」とのことで、防寒しつつ楽に着られそう。トレンドカラーのブラウンのアウターは、一点投入でコーデの鮮度アップが狙えます。裾にはドローコードが付いているため、シルエットのアレンジもOK。黒のレギンスパンツでメリハリをつけると、カジュアルながらも大人な雰囲気の着こなしに。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M