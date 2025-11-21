お正月に猫が仏壇の中に入って…？思わず二度見してしまうような光景が、ご先祖様も喜ぶほど可愛いと反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で55.6万再生を突破し、「私死んだらこうやって仏壇に猫遊びに来てほしい(笑)」「やめなさいwwwwwwwww」といった声があがりました。

【動画：『仏壇の中に入っていた猫』→吊り灯籠に興味津々で…思わず笑みがこぼれる光景】

自然に囲まれて暮らすサバトラくん

TikTokアカウント「@masutube」に投稿されたのは、投稿主さんのご実家で暮らすサバトラの「モモ」くんが大胆すぎるイタズラをする姿をおさめた動画です。

モモくんが暮らしているのは、森の中にひっそりと佇む、築100年近い古民家。完全室内飼いですが、じぃじにウッドデッキを作ってもらったり、天井の隙間に入り込んだりと、自然に囲まれた静かな環境で、のびのびと自由気ままな毎日を送っているそうです。そんなモモくんが、ある年のお正月に、驚きのイタズラを披露してくれたのだとか。

大胆不敵なイタズラ！

なんとモモくん、仏間に置かれた仏壇の中に入り込み、まるで「私がご本尊です」とでも言っているかのように落ち着いた表情で鎮座していたのだそう。驚くべきことに、仏壇の中に並べられた位牌や飾り物は一切倒れておらず、その絶妙なバランス感覚に思わず笑ってしまいます。

そんなモモくんは、仏壇の中に吊るされた、振り子のように揺れる吊り灯籠に興味津々だったそう。前足でそっと引き寄せてくんくんと匂いを嗅いだり、ちょいちょいとつついて揺れを楽しんでいたといいます。

しっかり出禁になりました

流石に自由に遊ばせてあげることはできず、この出来事のあとモモくんは仏壇出禁に。しかし、それでもめげなかったモモくんは、なんと今度は神棚の中にも入ってしまったのだそう。

恐れ知らずのモモくんですが、こんなに可愛らしいイタズラなら、ご先祖様もつい微笑んでしまいそうです。

このモモくんの大胆不敵な犯行に、3.1万件以上の高評価がついたこの動画。視聴者からは「仏壇出禁は初めて聞いた笑」「あかん事ほど楽しくなるよなーw」「御先祖様も喜んでますな」「可愛い♡ご先祖さまも 良いよ♡良いよ♡って言ってるよきっと」「仏様も笑っちゃうよぉ～可愛いすぎて♡」「御先祖様、怒るに怒れないイタズラですねw可愛い」「ご先祖様も癒されてそう♡♡」といったコメントが寄せられました。

TikTokアカウント「@masutube」では、趣のある古民家で大自然に囲まれて、わんちゃんと暮らすモモくんの、自由でゆったりとした日常の様子を多数の動画で楽しむことができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「@masutube」さま

執筆：Megumi

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。